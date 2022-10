Griezmann přestoupil z Barcelony zpět se slevou do Atlétika, kde už hostoval

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • ČTK / AP / Geert Vanden Wijngaert

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid • Reuters

Francouzský fotbalový mistr světa Antoine Griezmann přestoupil z Barcelony zpět do Atlétika Madrid, kde už od loňského srpna hostoval. S katalánským klubem podepsal jednatřicetiletý útočník smlouvu do roku 2026.

Barcelona koupila Griezmanna před třemi roky za 120 milionů eur (tehdy přes tři miliardy korun) a podepsala s ním pětiletý kontrakt. Finanční náležitosti nynější transakce kluby neoznámily. Podle loňských informací se tehdy dohodly i na opci a přestupní částce 40 milionů eur.

Ta se ale podle informací renomovaného italského novináře výrazně snížila. Altético tak Griezmanna koupilo s výraznou slevou.

Na Camp Nou se Griezmann neprosadil podle představ. Ve 102 soutěžních utkáních dal 35 branek. V této sezoně má v Atlétiku bilanci 10 zápasů a tři góly.

Griezmann si navíc oddechne, že si konečně zahraje, aniž by byl jeho herní čas na hřišti limitován. To se dělo kvůli původní výši opce, kterou by Atlético muselo zaplatit, kdyby odehrál určitou porci minut.