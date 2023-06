Klenoty Realu za miliardy: brazilská samba, přetlak v záloze i rutinér (16)

Pětiletka. Možná dokonce desetiletka. Real Madrid si na papíře zajistil nablýskanou budoucnost. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos nebo Casemiro už jsou pryč. A až Luka Modrič s Toni Kroosem odsypou poslední sekundy v klubu, definitivně se rozpadne jedna úspěšná éra. Ale na slzy nebude ani pomyšlení. Něco hezkého končí, něco pěkného začíná. Fráze, jejíž naplnění si španělský velkoklub pojistil za víc než devět miliard korun. Podívejte se na šest mladíků, na kterých by měl Real v budoucnu stavět.

Do Madridu dorazil před téměř čtyřmi lety jako vyjukaný teenager z Brazílie. Na záda okamžitě dostal zátěž 45 milionů eur, unesl ji. Brazilský rychlík o sobě dal rychle vědět. Vedení míče, naznačení doleva, klička, úprk doprava. I když při tom není technicky dokonalý, odzbrojit ho lze jen těžko. Navíc má i parádní střelu. „Je velmi inteligentní bez míče," upozornil na jinou Brazilcovu přednost trenér Carlo Ancelotti. Od příchodu do Španělska jeho hodnota dvojnásobně vzrostla. V nejbližších letech bude takřka neprodejný.

Vinícius Júnior (22)

Pozice: křídelník

Přestupová částka: 45 milionů eur

Hodnota podle Transfermarkt: 150 milionů eur

Bývalé kluby: Flamengo

Když měl šestnáct let, Barcelona se o něj přetahovala s Realem. A taková rvačka předpovídá, že fotbal brzy přivítá novou superstar. Stalo se. Brazilský klučina se stěhoval do Madridu a „Los Blancos“ vyhráli jackpot. Teprve 22letý křídelník je ofenzivní oporou Realu, v této sezoně na něj byl největší spoleh. Takřka neměl výkyvy. V La Lize odehrál 34 zápasů, připsal si 10 gólů a 10 asistencí. Doma je u postranní čáry, do vápna pronikne po sakra rychlém triku. Je téměř nezastavitelný. Ne jeden bek si už stěžoval, že tohle se nedá bránit. Navíc nově bude oblékat dres s číslem 7, jenž má v Realu díky Raúlovi či Cristianu Ronaldovi obrovskou hodnotu.