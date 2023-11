Girona drží první místo ve španělské lize, vyhrála na hřišti Vallecana

Lépe do utkání sice vstoupilo domácí Rayo, které poslal García do vedení už v páté minutě, ale Dovbyk ještě do poločasu vyrovnal. Ukrajinský útočník se v tomto ročníku La Ligy trefil už posedmé a na děleném druhém místě střelecké tabulky ztrácí na vedoucího Bellinghama z Realu tři branky.

Dvacet minut po přestávce rozhodl Sávio. Devatenáctiletý Brazilec, který v Gironě hostuje z francouzského Troyes, poslal míč do sítě poté, co brankář Dimitrievski vyrazil přímo k němu Dovbykovu střelu.

Vallecano nenavázalo na cennou remízu s Realem Madrid a utrpělo první porážku od 2. září, kdy podlehlo 0:1 Betisu Sevilla. V tabulce je deváté.

Španělská fotbalová liga - 13. kolo:

Vallecano - Girona 1:2

Branky: 5. García - 42. Dovbyk, 65. Sávio

16:15 Almería - San Sebastian,

18:30 Granada - Getafe, Pamplona - Las Palmas,

21:00 Real Madrid - Valencie.