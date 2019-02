Brankář Chelsea odmítl střídat! Sarri u lajny běsnil, pohár pro City | iSport.cz

Diváci v zaplněném Wembley na branku dlouho čekali, během devadesáti minut žádná nepadla. Zápas tak musel do prodloužení. „Tohle finále je jako Brexit, všichni umřeme dřív, než skončí,“ vtipkoval na Twitteru britský novinář Paul Hayward.

Zápletka ovšem nakonec přišla, a ne jen tak ledajaká. Brankář Chelsea Kepa Arrizabalaga musel být těsně před koncem prodloužení ošetřován a zdálo se, že nebude moct pokračovat. Jeho náhradník Caballero už stál připravený u lajny, všechno bylo nachystané ke střídání.

Jenže…

Arrizabalaga se rozhodl v bráně zůstat. „Ne, ne, jsem v pohodě,“ gestikuloval směrem k lavičce. Trenér Sarri ovšem trval na svém, pro blížící se penaltový rozstřel chtěl mezi tyčemi mít stoprocentně připraveného muže. Čtyřiadvacetiletý španělský gólman však odejít nehodlal a nesouhlasně kroutil hlavou na znamení, že střídat nebude.

Italský kouč u střídačky jen těžko krotil emoce a vysvětloval sudímu, že střídání zkrátka chce provést. Arrizabalaga byl proti. „Snad nikdy jsem neviděl, že by hráč odmítl střídat,“ divil se na Twitteru internacionál Gary Lineker. „Kepa by za Chelsea už nikdy neměl hrát, je to ostuda,“ přidal expert BBC Chris Sutton.

This is unbelievable! 🙀🙀



⛔ Kepa refuses to be substituted



😡 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? 😲😲 pic.twitter.com/uypwckJvhH