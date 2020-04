Messi vs. fakenews. Hvězdu rozzuřily zprávy argentinské televize: Lži | iSport.cz

Jan Bořil se pořádně loktem opřel do Lionela Messiho. Viděl za to jen žlutou kartu... • Repro O2 TV Sport

Vzor pro mnohé mladé fotbalisty plní zprávy nejrůznějších televizních stanic, novin či magazínů prakticky denně. Není divu, vždyť je Lionel Messi jednou z nejvýznamnějších osobností fotbalu. Barcelonská superstar ale nyní již musela zareagovat na informace, které o ní přinášela argentinská televizní stanice TNT Sports.

Ta přinesla zprávu o tom, že Thiago Almada půjde do Interu Milán s Messim, a také to, že měla argentinská národní modla hrát roli v případu Ronaldinho. Brazilec a jeho bratr Roberto Assis byli totiž v úterý propuštěni z paraguayského vězení, kde strávili 32 dnů.

Dvojice byla zatčena na začátku března poté, co použila pro vstup do jihoamerické země falešné pasy. Za brazilského míčového kouzelníka a bývalého spoluhráče z katalánského velkoklubu měl podle TNT Sports Messi údajně zaplatit kauci ve výši 1,3 milionu liber (téměř 40 milionů korun).

K oběma informacím se Messi vyjádřil striktně na svém Instagramu. „Lež 1: Messi do Interu. Lež 2: Messi zaplatil za Ronaldinha,“ dementoval šířící se spekulace. Argentinec navíc přidal i hashtag fakenews, tedy lživé zprávy.

A nezůstalo jen u toho. „To, co řekli o Newell’s Old Boys před několika týdny, bylo také nepravdivé. Díky bohu, že jim nikdo nevěřil,“ doplnil Messi reakci na dezinformaci, že se má brzy vrátit do klubu, z jehož mládeže vyrazil v roce 2000 do Barcelony.

Po Messiho zásahu byla původní zpráva z Twitteru TNT Sports odstraněna a o několik hodin později se k příspěvku vyjádřil moderátor, komentátor a redaktor TV stanice Hernán Castillo. Ve videu se omluvil a uvedl, že se jednalo o vtip. „Sekce 'Bomba' je segment, který si všichni užíváme, smějeme se mu a bavíme se jím. Bereme to s velkým humorem. Omlouváme se, nebyl v tom žádný špatný úmysl," prohlásil Castillo.