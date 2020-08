Nejlepší přestupová období historie: Kdy se zaskvěly Barca nebo AC Milán? | iSport.cz

1. AC MILÁN - LÉTO 1987

Tohle bylo přestupové období, které předznamenalo vznik moderního fotbalu a další budoucí přestupové horečky. Italská Serie A byla v 80. a 90. letech na vrcholu sil a hráli v ní nejlepší hráči. AC Milán v roce 1986 koupil tehdy mladý a dravý podnikatel Silvio Berlusconi, klub oddlužil a o rok později s novým trenérem Arrigem Sacchim podnikl na tu dobu nevídané nákupy. S Ruudem Gullitem překonal Berlusconi rekordní přestupní částku, kterou do té doby držel Diego Maradona. S jedním Nizozemcem přišel taky druhý, a to jeden z nejlepších kanonýrů všech dob, Marco van Basten. Sacchiho revoluční tým doplnili ještě skvělí týmoví hráči, Carlo Ancelotti z AS Řím a Angelo Colombo. A úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Ruud Gullit (PSV Eindhoven) 6,75 milionů eur

Marco van Basten (Ajax) 1,13 milionu eur

Walter Bianchi (Parma)

Carlo Ancelotti (AS Řím)

Angelo Colombo (Udinese)

Roberto Mussi (Parma)