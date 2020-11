Místo hotelu letiště. Aubameyang i Kanga museli spát na zemi, pak prohráli

„Díky za motivaci navíc,“ napsal Aubameyang na twitteru před šestou hodinou ranní z autobusu. „Dobrá práce, CAF (Africká fotbalová konfederace). Jako bychom se vrátili do devadesátých let. Nás to nerozhodí, ale lidé to musí vědět a CAF za to musí přijmout zodpovědnost,“ uvedl hvězdný útočník.

Gabonští fotbalisté i s bývalým sparťanským záložníkem Guélorem Kangou v sestavě podlehli Gambii 1:2 a po první porážce ve skupině D museli přepustit první místo v tabulce právě svým přemožitelům. V minulém týdnu dopadl vzájemný zápas těchto týmů přesně opačně.