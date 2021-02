Trmal chce po debutu s nulou hrát víc. Skvělá parta, vzpomíná na Slovácko

V portugalském klubu Vitória Guimaraes je už od srpna, za půl roční působení dostal fotbalový brankář Matouš Trmal zatím jen dvě šance v zápase. V obou však obstál, při té poslední dokonce v ligovém debutu vychytal čisté konto proti Marítimu. Stále však čeká na větší šanci. „Spokojený být úplně nemůžu, každý chce hrát,“ říká český reprezentant do 21 let. Pokud nemá zápas, nadále sleduje výkony Slovácka: „Parta v kabině je nezapomenutelná.“

Jak se vítězství rodilo? Měl jste hodně práce?

„Marítimo bylo nebezpečný soupeř. Hrozili hlavně z brejků, ze kterých jsem měl dost práce. První poločas nám nevyšel úplně podle představ. V kabině jsme si k tomu něco řekli a hned ze začátku druhého poločasu jsme udeřili. Pak už jsme je v podstatě ani do ničeho nepustili.“

Jak vnímáte vychytanou nulu při ligovém debutu?

„Nejdůležitější je výhra, vychytaná nula je k tomu příjemný bonus navíc. Po zápase mi spoustu lidí napsalo a gratulovalo.“

Co se vám honilo hlavou, když se zdálo, že budete znovu jako v poháru na podzim čelit penaltě?

„Úplně jsem ten penaltový zákrok neviděl. Rozhodčí šel k videu a penaltu odvolal, tak to faul nebyl. Ale určitě mi to připomnělo vývoj v zápase na Benfice.“

Momentálně jste na pátém místě. Jsou v klubu pohárové ambice nebo se o tom spíš nemluví?

„Od začátku jsou tady nejvyšší ambice. Minulý rok se tu hrála Evropská liga. Tenhle rok jsme bez evropských pohárů. Všichni vědí, že se tam musíme vrátit.“

Budete chytat i další zápasy, vzhledem k tomu, že jednička týmu je v karanténě?

„Uvidíme, záleží na rozhodnutí trenéra. Karanténa je tady na deset dní.“

Jaká máte v Portugalsku opatření proti koronaviru? Jak často vás testují a musíte zůstávat doma?

„Teď se to tady docela rozjelo, takže je tu momentálně dva týdny tvrdý lockdown. Fotbalisté se musí testovat dvakrát týdně.“

V Portugalsku jste zhruba půl roku a odehrál jste první ligový zápas. Jak přestup a prozatímní působení hodnotíte?

„Tak spokojený být úplně nemůžu. Každý chce hrát a v mém případě jsem dostal šanci až v pohárovém zápase na Benfice, což je málo. Ale nezbývá mi nic jiného než dál dobře trénovat a být připravený na další šance jako teď.“

Jak jste na tom s portugalštinou?

„Základní pokyny potřebné na hřišti v portugalštině ovládám. Ale jinak je tady dost zahraničních hráčů, takže se tu mluví hodně anglicky.“

Sledujete skvělé výkony Slovácka, které je také na místě zajišťujícím postup do EL?

„Slovácko samozřejmě sleduji, pokud zrovna nehrajeme, tak se dívám na každý zápas. Jsem strašně rád, že se jim daří a věřím, že to budou potvrzovat i nadále. Parta v kabině je nezapomenutelná.“