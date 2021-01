Trmalův ligový debut: Jistota a čisté konto, jednička má koronavirus

Fotbalový brankář Matouš Trmal se po více než půlročním angažmá v portugalské Vitórii Gumaraes dočkal premiéry i v ligovém utkání. Reprezentant do 21 let stejně jako v podzimním pohárovém duelu obstál na výbornou. Ligový debut ozdobil nejen vítězstvím, ale především čistým kontem při vítězství 1:0 nad Marítimem. Podle webu sofascore.com si připsal pět zákroků a se známkou 8,1 byl nejlepším mužem utkání. V brance dostal šanci kvůli pozitivnímu koronavirovému testu jedničky týmu Bruna Varely.

„Je to pro mě skvělá příležitost a chci předvést maximum. Moji spoluhráči mi pomáhají a já jim teď chci pomoci získat tři body,“ řekl před nakonec vítězným utkáním s Marítimem v rozhovoru pro klubový web Trmal. „Je to pro mě nejdůležitější okamžik od doby, co jsem tady,“ dodal před ligovým debutem, kterého se dočkal poprvé od svého přestupu ze Slovácka v srpnu loňského roku.

V prvním poločase si největší příležitosti připsalo Marítimo, ale Trmala nedokázalo překonat. Ten si připsal dva těžké a povedené zákroky, celkově na něj směřovaly čtyři střely. Vitória tak šla do druhého dějství za příznivého stavu 0:0. Udeřila však okamžitě na začátku druhé půle a vedení 1:0 po trefě Estupinana ze 48. minuty udržela.

Především za výkon v prvním dějství udělil web sofascore.com českému brankáři známku 8,1. V zápase nebyl nikdo s vyšším hodnocením, někdejší portugalský reprezentant a Trmalův spoluhráč Ricardo Quaresma měl 7,9.

Dvaadvacetiletý český brankář si soutěžní premiéru odbyl už na podzim, když nastoupil v pohárovém utkání s Benfikou Lisabon. Duel, který slavný klub srovnal až z penalty, měl v pokutových kopech i rozuzlení. Dál šel tehdy lisabonský celek, ale český brankář mohl být relativně spokojený, když za celý zápas a prodloužení neinkasoval branku ze hry.

V utkání 16. ligového kola proti Marítimu to vypadalo rovněž na srovnání z penalty. V 60. minutě už si stavěl míč hostující hráč na puntík, ale VAR nakonec zcela po právu celou situaci zvrátil. V druhém poločase už neměl příliš těžkých zákroků. Podstatnější ale bylo, že při sbírání velkého množství centrů vypadal v brance natolik klidně a sebejistě, že by případné větší nebezpečí zvládl.

Už po pohárové premiéře děkoval svým spoluhráčům za skvělou defenzivní práci. Vitória skvěle bránila a čisté konto tak jde za celým týmem. Nicméně český brankář zatím dostal od klubu dvě šance a v obou případech obstál na výbornou. Už před zápasem nicméně zmínil, že za připravenost děkuje i brankářské stálici Varelovi.

„Je to dobrý brankář, má spoustu zkušeností. Hodně se od něj učím. Bruno mi pomáhá se vším, co potřebuji. Mohu mu jen poděkovat,“ řekl na konto portugalské jedničky týmu Trmal, který však znovu chytil svoji šanci. Vlastně chytil všechny a čistým kontem tak znovu upozornil vedení, že v něm má velkou jistotu a skvělou náhradu za zkušeného Varelu.

Portugalská fotbalová liga - 16. kolo:

Guimaraes - Marítimo 1:0