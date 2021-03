Hamšík do Slovanu? Představy se neshodly, mrzí šéfa. Míří do Švédska

Návrat domů se odkládá. Kapitán slovenské fotbalové reprezentace Marek Hamšík za Slovan Bratislava hrát nebude. Třiatřicetiletý hvězdný záložník se s vedením slovenského šampiona nedohodl na podmínkách smlouvy a z čínského Ta-lien I-fang by měl podle médií zamířit do švédského IFK Göteborg.

Poslední soutěžní zápas odehrál Marek Hamšík 18. listopadu. Čínská liga začne až v dubnu, a proto nejlepší slovenský hráč poslední dekády uvažoval o změně dresu. Z návratu do Slovanu ale sešlo.

„Šanci získat Marka jsme vnímali jako obrovskou výzvu. Setkali jsme se i osobně. Naší představou byla vzájemná pomoc. My bychom Markovi pomohli při získání herní praxe před evropským šampionátem a on nám v kvalifikaci evropských pohárů,“ uvedl pro web Slovanu generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší.

Slovenský šampion nabídl Hamšíkovi smlouvu do 26. srpna, kdy končí kvalifikace evropských pohárů. „V tomto se ale naše představy neshodly. Marek preferoval kontrakt jen do konce aktuální sezony a od léta chtěl mít volné ruce. Chtěli jsme Marka získat, ale na delší období než desetikolovou nadstavbu. Jeho návrat na Tehelné pole jsme plánovali podat důstojně a velkolepě. Nemyslíme si, že právě toto by byl správný způsob,“ dodal Kmotrík.

Hamšík je odchovancem Slovanu, odkud v roce 2004 odešel do italské Brescie. Jméno si poté udělal během angažmá v Neapoli, kde byl kapitánem a stal se klubovým rekordmanem v počtu odehraných zápasů i vstřelených gólů. Do Číny zamířil před dvěma lety.