Černý je zpátky. Spoluhráči z Twente ho na tréninku vítali transparentem

Český fotbalista Václav Černý se po devítiměsíční absenci způsobené zraněním kolena vrátil do tréninku týmu Twente Enschede. Třiadvacetiletého ofenzivního hráče, který si v lednu přetrhl zkřížený vaz a musel podstoupit chirurgický zákrok, uvítali spoluhráči speciálním transparentem He is back (Je zpátky). Nizozemský klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách.