Desetitisíce kilometrů na jediný zápas. Pak mistři vypadli s týmem ze 4. ligy

Že je hrozná dálka, když jedou fotbalisté Plzně do Ostravy nebo hokejisté Varů do Třince? Tohle rozhodně nevyprávějte hráčům týmu AS Vénus. Mistři Tahiti mají jednu velkou výsadu – mohli se přihlásit do francouzského poháru. A čekala je štreka skoro přes polovinu zeměkoule.

Co má Tahiti společného s Francií? Ač se to nezdá, tak strašně moc. Nápovědou budiž, že je součástí Francouzské Polynésie – souostroví, které je sice od Paříže vzdálené tisíce a tisíce kilometrů, ale pořád pod něj formálně spadá. A to i ve fotbale, takže nejlepší tým z francouzských exotických držav v Tichém oceánu má právo přihlásit se do francouzského poháru.

Vénus ho využil a los mu přiřkl coby soupeře v prvním kole Trelissac. Tým ze čtvrté francouzské ligy. Docela hratelný soupeř, jen s tím problémem, že je vzdálený vzdušnou čarou 15 929 kilometrů!

Na Tahiti začalo velké plánování na ještě větší cestu. Desetinásobní místní mistři se vypravili už na konci října, dva týdny před zápasem, aby si zvykli na úplně jiné prostředí. V Evropě se aklimatizovali v Toulouse, kde si zahráli s dorostenci místního FC, a následně v Rodez, kde s místním týmem uhráli remízu 2:2.

Času na taktickou přípravu byla spousta. „Na Trélissac jsme se hodně chystali,“ vyprávěl hlavní kouč tichomořské výpravy Samuel Garcia před zápasem. „Čtvrtá francouzská liga má velmi vysokou úroveň, jsou silní hlavně při standardních situacích,“ upozorňoval.

Slova o úrovni se vyplnila. Trélissac v sobotu večer po přesvědčivém výkonu vyhrál 2:0 a vyprovodil Vénus nejen z Coupe de France, ale také na velmi dlouhou cestu domů. Celkem Tahiťané nacestují přes 32 tisíc kilometrů, cesta na jeden zápas a z něj zabere skoro tři týdny. Pro srování: Země má obvod přibližně 40 000 kilometrů.

Akvitánci z postupujícího Trélissaku soupeři na cestu dopřáli pivo, sami totiž vědí, co je to pořádný výjezd. Před šesti lety totiž po podobně vychytaném losu cestovali do hlavního města Nové Kaledonie Nouméa a měli to ještě o několik set kilometrů dál...