Exsparťan pálí po celé Asii. V Lize mistrů předvedl fantastický přímák

Urawa s blížícím se koncem asijské fotbalové sezony bojuje na více frontách. V poslední třetině japonské ligy se snaží dohnat ztrátu na čelo, v AFC Champions League – asijské lize mistrů, zvládla osmifinále jasným výsledkem v Malajsii.

Na stadionu týmu Johor DT, který bez větších překážek kráčí za devátým malajským titulem v řadě, vyhrál japonský tým 5:0. Rozhodnuto bylo už do poločasu díky dvěma zásahům Švéda se sparťanskou minulostí.

V 19. minutě nejdřív David Moberg Karlsson trefil z přímého kopu horní roh branky Johoru tak, že líp to zkrátka nešlo. Chvíli před přestávkou zakončil nápaditou japonskou kombinaci gólem z hranice malého vápna.

S dvougólovým zápisem odcházel Moberg Karlsson i z víkendového zápasu na hřišti Iwaty. Švéd je klíčovým mužem týmu s aktuálně nejlepší formou v japonské lize. V ní je ale Urawa sedmá a na příčky zajišťující postup do kvalifikace do příštího ročníku Champions League ztrácí sedm bodů, do konce zbývá devět kol.