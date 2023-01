Kamerun marně shání mladé hráče, desítky jich neprošly testem věku

Reprezentační trenér vyhlašuje celostátní pátrání, nutně shání fotbalisty pro blížící se kvalifikační turnaj na africký šampionát hráčů do sedmnácti let. Z nominace mu totiž mizí jeden „mladík" za druhým. Kvůli zranění? Kdepak. V Kamerunu řeší jiný zásadní problém, už desítky hráčů neuspěly v testu věku. Zkrátka jsou starší, než oficiálně uvádějí. Do ostrého boje proti falšování data narození se pustil i Samuel Eto'o, bývalý útočník Barcelony či Interu Milán.