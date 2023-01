Pivarník bude šarže na Slovensku. Potřebujeme hráče jako Hložek, říká

Naposledy vedl v minulé sezoně kuvajtský Al-Tadamon a čekal na další nabídku. Objevila se však ta od šéfů z výkonného výboru slovenského svazu. A rodák z Piešťan, který se léta pohybuje v prostředí českého fotbalu, na ni kývl. Technickým ředitelem byl od roku 2019 Štefan Tarkovič, jenže posléze byl po odvolání Pavla Hapala jmenován i reprezentačním trenérem, takže ho ve funkci doplnil Martin Hasprún. Nyní bude funkce opět obsazena „na plný úvazek“.

Když Pivarníka oslovili, kápli mu prý do noty. Žádné velké dilema, zda se přesunout od hřiště do zázemí, podle svých slov neměl. „Udělalo mi to radost. Trenéřinu mám stále rád, ale už delší čas jsem přemýšlel o tom, že bych šel jiným směrem. Nabídka mě oslovila i proto, že jsem se například podílel na projektu spjatém s mistrovstvím Evropy v Rakousku a Švýcarsku,“ připomíná své působení v roli asistenta Rapidu Vídeň.

„Myslím, že mě práce bude hodně naplňovat. Bude založena víc na řízení, manažerské činnosti a zasáhne do mnoha oblastí. Mám výhodu, že jsem prošel fotbal odspodu, od trénování přípravek, až na nejvyšší level. Rád bych teď Slovensku vrátil zkušenosti, které jsem nabral během dvaadvaceti let v profesionálním fotbale,“ dodává absolvent FTVS v Praze.

Konkrétně by rád vypiloval výchovu mladých hráčů, kde stejně jako v Česku cítí nedostatky. Situace na Slovensku ovšem v tomhle směru vyžaduje napnout ještě větší úsilí. „Je tam o polovinu méně obyvatel, a tedy i menší základna. Už léta poukazuju na to, že pak musíme o to lépe pracovat v tréninkovém procesu. Je třeba jít více do detailu, věnovat se individuálnímu rozvoji hráčů,“ vybízí.

„V tom máme v Česku i na Slovensku obrovské rezervy. Viděli jsme přitom, kolik mladých fotbalistů bylo na mistrovství světa, a v základních sestavách... My vychováváme spoustu průměrných hráčů, chybějí nám ti odskočení. Potřebujeme takové, jako je Adam Hložek: v šestnácti hrál ligu, a ještě za Spartu, protože na to jednoduše měl. Podobných je hrozně málo,“ bere si za příklad bývalého sparťanského útočníka, jenž nyní působí v Leverkusenu.

Výsledkem progresu má ideálně být, aby více Slováků působilo v top ligách, a nejlépe ve špičkových mužstvech. Pivarníkovým cílem rovněž je zajistit dostatečný přísun kvalitních hráčů z výběru do 21 let do reprezentačního „áčka“. To vede se svým štábem Ital Francesco Calzona. „Je to velký odborník, těším se na výměnu zkušeností. I tohle je oblast, kde se člověk může posunout,“ těší se Pivarník.

Ten na slovenský svaz přichází krátce poté, co zemi přiklepli pořadatelství mistrovství Evropy jednadvacítek v roce 2025. Tomu také odpovídalo budování infrastruktury v poslední době a bude to další impulz pro její dokončení. Šestnáct týmů přivítají Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov. „Je to bonus. Všichni dostanou ještě větší motivaci, abychom na mistrovství Evropy byli úspěšní,“ míní Pivarník.

Navzdory nové výzvě se stejně vrací otázka, zda to bez trénování opravdu vydrží. A zda k němu neuteče, jak se někdy koučům v rolích funkcionářů stává. „Nechávám tomu volný průběh. Mohu se k trenéřině jednou vrátit, ale teď takhle nepřemýšlím. Není mi vůbec líto, že nebudu trénovat, nemám ani tu potřebu. Chci se plně koncentrovat na práci technického ředitele a realizovat se v ní. Jsem s tím ztotožněný a tak nastavený,“ vzkazuje.