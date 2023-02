Benfica rozjela byznys, TOP prodeje za 12 miliard: hvězdy pro City i Chelsea

Video se připravuje ... Tohle je opravdové umění, to chce kumšt. Benfica nesbírá trofeje v evropských pohárech, ani nestraší soupeře nabušenou soupiskou. Zkrátka jen důkladně skautuje v jižní Americe a pečuje o talenty v akademii, pak přijímá tučné šeky. Jako naposledy od Chelsea za Enza Fernándeze. Portugalci si navíc díky enormnímu zájmu mohou často diktovat, jsou neústupní a cifry výrazně šponují nahoru. Proto jim šest nejúspěšnějších projektů vydělalo přes 479 milionů eur (asi 11,9 miliardy korun). Koho všechno lisabonský klub pro evropské giganty objevil?

Axel Witsel, 40 milionů eur záložník, Zenit Petrohrad, 2012/13 Začíná se na hranici 40 milionů eur (asi 1 miliarda). A k takové sumě se Axel Witsel dostal za pouhý rok v dresu Benfiky, která ho vykoupila za 9 milionů eur ze Standardu Lutych. Dnes už 34letý defenzivní záložník měl opravdu raketový start. V Belgii zazářil v první sezoně mezi dospělými a hned se stěhoval do Lisabonu, kde se taky dlouho neohřál. Jenže Witsel dal v kariéře přednost penězům, čtyři a půl roku působil v ruském Zenitu a rok a půl hrál v Číně. To ovšem nemusí mrzet majitele Benfiky, jež na něm vydělala slušných 31 milionů eur. Axel Witsel v dresu belgické reprezentace • Foto Reuters

Ederson, 40 milionů eur brankář, Manchester City, 2017/18 Když si ho Benfica zavolala ze Sãoa Paula do Evropy, bylo mu teprve 16 let a 4 měsíce. Velmi brzy s ním však skončila, po roce ho uvolnila do GD Ribeirão… Jenže Ederson se přes Rio Ave, kde dvě sezony chytal v lize, vrátil za půl milionu eur (zhruba 12,5 milionu korun) zpátky do Lisabonu. Nejprve kryl záda Júliu Césarovi. Ale když se brazilský parťák zranil a Ederson vychytal výhru nad Sportingem, všechno už šlapalo podle plánu - dva mistrovské tituly, další tři trofeje v domácích pohárech a jedna z největších ligových hvězd. Po dvou letech nastal čas se posunout, příští zastávka Manchester. Jednoduché počty cifer z transferů: 40 – 0,5 = zisk 39,5 milionu eur. Ederson nastupuje k zápasu Manchesteru City • Foto Reuters

Rúben Dias, 71,6 milionu eur obránce, Manchester City, 2020/21 Od jedenácti působil v akademii Benfiky, takže přestupové náklady nula. Do A týmu se dostal až ve dvaceti, ale hned si vysloužil místo v základní jedenáctce. Dias rázem patřil k nejlepším bekům v lize, zkušenosti sbíral v evropských pohárech i národním týmu. Trenér Pep Guardiola si ho proto vytáhl do Manchesteru City, aby zaplnil mezeru po Vincentu Kompanym, což se povedlo. „Vstoupit do takového klubu, je pro mě fantastická příležitost, to jsem nemohl odmítnout,“ hlásil po přestupu portugalský reprezentant. Rúben Dias s trofejí pro mistra anglické ligy • Foto profimedia.cz

Darwin Núňez, 80 milionů eur útočník, Liverpool, 2022/23 Risk je zisk. Ano, tohle platí i v případě uruguayského útočníka. Benfica za něj poslala do druholigového španělského celku UD Alméria slušných 34 milionů eur (asi 816 milionů korun). Přitom v Evropě měl za sebou jen jeden soutěžní ročník, coby 21letý mladík nasázel za 32 zápasů 16 branek. Takový výkon portugalským zástupcům stačil, aby věděli, že do toho mají jít. Výsledek? Ve druhé sezoně dal 26 gólů, převzal korunu pro krále střelců, zahrál si Ligu mistrů a stěhoval se za balík do Liverpoolu. Darwin Núňez v dresu Liverpoolu • Foto Reuters

Enzo Fernández, 121 milionů eur záložník, Chelsea, 2022/23 Čistý zisk? 76,75 milionu eur. Za půl roku. Tenhle kousek z River Plate se dá považovat za totální majstrštyk. Enzo Fernández připlul do Portugalska loni v létě, aby mezitím v argentinském dresu zazářil na mistrovství světa v Kataru a pak se zase přestěhoval přes moře o kousek dál. Chelsea kývla na výstupní klauzuli, vlastně musela, tady nebyla jiná možnost. 22letý talent tak pokořil hned několik rekordů – je nejdražším hráčem v historii Premier League, argentinským fotbalistou i záložníkem. Jen pět dalších hráčů přestoupilo za vyšší částku, jeden z nich rovněž z Benfiky…

João Félix, 127,2 milionu eur útočník, Atlético Madrid, 2019/20 Ukázali na patnáctiletého kluka, vypiplali si ho a pak na něm taky dost vydělali. Félix zamířil do Benfiky v roce 2015 a obrovsky v ní vyrostl. Za její A tým odehrál pouze jednu sezonu, v 26 prvoligových zápasech dal 15 gólů. Víc toho nestihl. Portugalskou soutěž zkrátka okamžitě přerostl a strhl se o něj obrovský souboj. Vítěz? Tehdy možná překvapivě Atlético Madrid. Španělský klub zanesl do smlouvy sumu 127,2 milionu eur (zhruba přes 3 miliardy korun). Momentálně však hostuje v Chelsea. João Félix momentálně hostuje v Chelsea • Foto Reuters