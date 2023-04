Baby Mourinho a spol. Vrstevníci hráčů jako trenéři budoucnosti

Není jim 40 a trénují TOP týmy • FOTO: koláž iSport.cz Těmhle koučům může patřit svět. Často jsou stejně staří jako týmoví veterání, zároveň je ale vedou do těch nejtěžších zápasů. Kdo působí v top evropských soutěžích, a přitom mu ještě teče trenérské mléko po bradě a neoslavil ani 40. narozeniny?

Julian Nagelsmann 35 let / Bez angažmá Tohle je úplně jiný svět, aniž bychom se Stilla chtěli dotknout. Nagelsmann vklouzl do světa fotbalu jako kouč ještě na vyšším levelu. Už v 28 letech se stal šéfem u lavičky bundesligového Hoffenheimu a začalo se mu říkat „Baby Mourinho“. Přes Lipsko se dostal do Bayernu, kde se držel od roku 2021. Na kontě má už Německý pohár s Lipskem, prvenství v Bundeslize s Bayernem a také triumf v německém Superpoháru. Dnes je považován za nejtalentovanějšího trenéra vůbec. Přitom ve dvaceti mu fotbalový osud nepřál. Kvůli vážnému poranění kolene musel v Augsburgu ukončit kariéru fotbalisty dřív než pořádně začala. „Během tohoto období jsem nechtěl mít s fotbalem nic společného,“ vzpomínal. A dneska je všechno jinak. Julian Nagelsmann během zápasu Ligy mistrů proti PSG • Foto ČTK / AP / Christophe Ena

Ole Werner 34 let / Werder Brémy Když se řekne Werder Brémy a trenér, spousta lidí si vybaví legendu Thomase Schaafa. V současnosti ale kráčí klub, ve kterém chytá Jiří Pavlenka, úplně jinou cestou. Už od roku 2021 vede první tým nejmladší trenér bundesligy Ole Werner. Hráčsky se potloukal po nižších soutěžích, jako trenérovi mu už těsně po třicítce dali šanci v Kielu, který dotáhl v roce 2021 do baráže o nejvyšší soutěž proti Kölnu. Byť Kiel neuspěl, hlavně pro Wernera se jednalo o velikou reklamu. Proto netrvalo dlouho a jeho služby si pojistily tou dobou rovněž druholigové Brémy, které se chtěly co nejrychleji vrátit mezi elitu. Povedlo se. Werder s Wernerem skončil ve druhé bundeslize minulého ročníku druhý za Schalke, což znamenalo přímý postup. A jak si vede o patro výš? 11. příčka bodově daleko od sestupových pozic nezní špatně. Ole Werner, kouč Werderu Brémy • Foto Profimedia

Gary O‘Neil 39 let / Bournemouth Pokud nepatří Premier League mezi soutěže, které pravidelně sledujete, možná vám tohle jméno uniklo. Jako hráč O‘Neil nastupoval za Portsmouth, Middlesbrough či West Ham a na trenérskou dráhu se vydal nedávno. První zkušenosti sbíral v roce 2020 jako asistent trenéra Liverpoolu do 23 let. Pak už ale následovala štace v Bournemouthu, kde nejprve kryl záda Jonathanu Woodgatovi a Scottu Parkerovi. Jenže když po postupu do Premier League dostal Parker hned v srpnu padáka po debaklu s Liverpoolem 0:9, na místo hlavního trenéra se posunul O‘Neil a tým natolik pozvedl, že hned za září byl nominován na cenu pro ligového trenéra měsíce. Vedení mu tak prodloužilo kontrakt o dalších 18 měsíců, takže jeho úkol je jasný – zachránit The Cherries mezi anglickou smetánkou. Gary O'neil z Bournemouthu • Foto Profimedia

Rubén Sellés 39 let / Southampton Kterak se nedopatřením stát hlavním trenérem v Premier League? Až se bude hledat námět pro podobný film, Španěl Rubén Sellés bude jasným adeptem jako předlohová figurka. Tohle je cestovatel. Fotbal na vyšší úrovni vlastně nikdy nehrál. Začínal jako kondiční kouč v současném působišti Vladimíra Daridy, tedy v Arisu Soluň, následovaly nejrůznější štace v Rusku, Ázerbájdžánu či Dánsku. V rodné Valencii vedl tým do 18 let. A poté přiletěl poštovní holub s nabídkou Southamptonu, aby se připojil do týmu hlavního kouče Ralpha Hasenhüttla, což je nabídka, která se neodmítá. Sellés ale přišel v období, kdy se The Saints přestalo dařit. V klubu tak přežil Hasenhüttla i jeho nástupce Nathana Jonese a je v této sezoně už třetím trenérem, který se na lavičku postavil. Důvěru vedení si získal nečekanou výhrou na hřišti Chelsea, pak porazil i Leicester a remizoval s Manchesterem United. Southampton před repre pauzou okupoval poslední místo v Premier League, ale pokud bude nadále pod Sellésem sbírat body, může se to změnit. Trenér Southamptonu Rubén Selles • Foto ČTK / AP / Kin Cheung

Raffaele Palladino 38 let / Monza Nejmladšího trenéra v Serii A zaměstnává nováček z Monzy. Klub, který žije tak trochu bujarým životem po vzoru svého vlastníka Silvia Berlusconiho, patřil od začátku sezony mezi aspiranty sestupu. Jenže Monza se drží daleko od nebezpečí a vypadá to, že Palladinova mise bude úspěšná. Přitom se jedná o jeho první angažmá u seniorského týmu. Do loňského září vedl jenom mládežnické výběry Monzy, ale má za sebou slušnou aktivní kariéru. Zahrál si za Juventus, Parmu či Janov, a dokonce si připsal i tři starty v italském národním týmu. Z tohoto pohledu to dotáhl jako hráč mezi mladými kouči v našem přehledu nejdál. Nyní ukazuje, že Monza pro něj může být trampolínou na lepší adresy. Kouč Monzy Raffaele Palladino • Foto Reuters