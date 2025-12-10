Hyský před Evropou: O Slovácku nechci mluvit. Soupeř na úrovni LM, odletěl i Panoš
Ve středu ráno odletěla plzeňská výprava do Atén, kde se v zápase proti Panathinaikosu může výrazně přiblížit k postupu do jarní fáze Evropské ligy. Po sobotním výplachu na Slovácku (0:3) tým zamířil do Atén s čistou hlavou. Trenér Martin Hyský (50) na letišti zdůraznil, že Viktoria musí dva závěrečné zápasy podzimu zvládnout. V nominaci na zápas už je i Jiří Panoš (18), který kvůli nemoci vynechal prakticky celý podzim.
Co vás čeká v Aténách za soupeře?
„Je to velmi zkušené mezinárodní mužstvo, má hodně silné individuality vepředu - Tete, Zarouri. Asi není spokojené se svou aktuální situací v řecké lize (tým je až 6. v tabulce). Chvíli tam působí nový trenér Rafael Benítez, který se snaží mužstvo malinko přebudovat. Čeká nás těžký soupeř na úrovni Ligy mistrů.“
Čím to, že Plzeň hraje dlouhodobě kvalitně v Evropě, ale ztrácí v lize?
„Všichni, i já, cítíme, že na evropské scéně má mužstvo tvář, je schopné hrát aktivně. To bude v Řecku klíčové, abychom byli aktivní, odvážní. Pro nás je hodně velká motivace, že budeme chtít odčinit hodně nepovedený zápas na Slovácku. Věřím, že mužstvo chápe, že výkon musí být diametrálně odlišný. Evropská scéna přidá hráčům motivaci, což ale není úplně dobře. Chci, abychom ke každému zápasu na všech úrovních přistupovali stejně. Těšíme se, vnímáme i to, že oba týmy mohou udělat rozhodující krok k postupu do jara.“
Budete spokojeni i s remízou?
„Jedeme tam vyhrát.“
Co bylo špatně na Slovácku, kde jste prohráli vysoko 0:3?
„Slovácko je pro nás uzavřená kapitola, nechci o něm vůbec mluvit. Pojďme se soustředit na Panathinaikos.“
Jak ten zápas hodit za hlavu?
„Mužstvo je dostatečně zkušené, kluci vědí, jak se tam prezentovali. Čeká nás úplně jiný zápas, jak jsem říkal – Slovácko už jsme uzavřeli a těšíme se na čtvrtek.“
Zahýbete sestavou?
„Změny v sestavě nechci komentovat. Mám radost, že je mužstvo téměř kompletní, skoro nikdo nechybí a máme z čeho vybírat.“
Protočíte gólmany?
„Přemýšlím o každém hráči.“
Letí s vámi i Jiří Panoš, už je po nemoci připravený?
„Je s námi krátkou dobu v týmovém tréninku. Na pár minut do zápasu použitelný je.“
Řešíte víc inkasované góly, nebo to, že se úplně střelecky nedaří útočníkům?
„Poslední zápas na Slovácku bych oddělil od ostatních. Mužstvo po změně herního stylu reaguje velmi dobře. Za dobu, co jsme u mužstva, zahrálo skvělé zápasy. Chceme být silní na míči, snažit se kontrolovat tempo hry. Tohle nám v některých pasážích zápasů úplně nešlo, byli jsme hodně hektičtí a dost míčů vyhazovali. Přeju si, abychom v dalších zápasech měli sílu a správně se rozhodovali. V Řecku to bude opravdu velký zápas. Chci pozvat každého fanouška, ať se na to podívá.“
Máte na konci nabitého podzimu ještě sílu?
„Energii mužstvo má, jsme si dobře vědomi toho, že poslední dva zápasy jsou pro nás extrémně důležité. Chceme je oba odehrát vítězně.“