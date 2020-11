Maradonova (†60) „boží ruka" oslaví za rok pětatřicáté výročí

Pouhé tři minuty čtvrtfinálového duelu mistrovství světa 1986 proti Anglii stačily legendárnímu argentinskému fotbalistovi Diegu Maradonovi (†60) k tomu, aby ukázal obě své tváře. Během té doby vstřelil „božský Diego" dvě branky, které se nesmazatelně zapsaly do historie.

První jako jeden z nejkontroverznějších, druhý jako jeden z nejkrásnějších gólů všech dob. Od památného zápasu, který na Aztéckém stadionu v Mexico City sledovalo 114.580 diváků, uplyne za rok přesně 35 let.



První poločas zápasu přitom nenaznačoval, že by se mělo přihodit něco výjimečného. Šest minut po přestávce však v souboji o vysoký míč Maradona přeskočil o hlavu vyššího anglického brankáře Petera Shiltona a rozvlnil síť za jeho zády.

Diego Maradona se raduje z vítězství svého týmu na mistrovství světa v Mexiku 1986. • Foto Archiv.

Čtvrtfinále MS 1986: Argentina - Anglie 2:1

Snad všichni hráči, diváci i fanoušci u televizních obrazovek viděli, že argentinský kapitán trefil míč rukou, tuniský rozhodčí Alí bin Násir ale gól nepochopitelně uznal.„Pokud to byla ruka, byla to ruka boží,“ tvrdil po zápase Maradona, později nicméně přiznal, že si pomohl nedovoleným způsobem. „Čekal jsem, že se ke mně seběhnou spoluhráči, ale marně. Volal jsem na ně, ať mě rychle běží obejmout, jinak rozhodčí gól neuzná,“ dodal po letech.Již o tři minuty později obešel podsaditý fotbalista s číslem 10 na zádech během šedesátimetrového sóla šest hráčů soupeře a podruhé poslal míč do anglické branky. Málo vídaný slalom byl v roce 2002 v anketě FIFA zvolen nejhezčím gólem století.„Chtěl jsem nahrát Valdanovi, ale nějak jsem neměl místo, tak jsem běžel sám,“ okomentoval po zápase Maradona svou geniální akci.Zaskočení Angličané sice po trefě nejlepšího kanonýra turnaje Garyho Linekera snížili, avšak vyrovnat se jim už nepodařilo. Zatímco Argentinci slavili vedle postupu též odplatu za neméně kontroverzní vzájemné čtvrtfinále MS 1966 i za čtyři roky starou prohranou válku o Falklandy, Angličané opouštěli trávník s pocitem křivdy.Argentinci v čele s famózním Maradonou si v cestě za druhým titulem mistrů světa následně poradili s Belgií a ve finále i s týmem SRN. „Božský Diego“, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, se tak mohl poprvé (a naposledy) polaskat se zlatou soškou pro vítěze světového šampionátu.Již tak velkou rivalitu mezi oběma zeměmi ještě přiživilo vzájemné osmifinále na MS 1998 ve Francii. Poškozeni se opět cítili Angličané a jejich hněv se tentokrát obrátil proti jinému Diegovi - Simeonemu.Argentinec totiž notně přihrál Beckhamův faul, po němž anglický záložník musel předčasně pod sprchy a jen bezmocně přihlížel, jak jeho spoluhráči nezvládli penaltový rozstřel.Na následujícím MS v Japonsku a Koreji dostal Beckham možnost odplaty a jediným gólem ve vzájemném utkání přispěl k překvapivému vyřazení Argentinců již v základní skupině.