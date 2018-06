Rosický ve Sport Magazínu před rozlučkou: o Wengerovi i lekcích v Dortmundu

Obsáhlý rozhovor s Tomášem Rosickým před jeho velkolepou rozlučkou na Letné nabízí páteční Sport Magazín. Legendární záložník se v něm vrací v čase kariérou, vzpomíná na první kroky ve sparťanském áčku, v čem si naběhl při legráckách s brazilskými kamarády během angažmá v Dortmundu, nebo o tvrdých kapkách po přestupu do Arsenalu. „Arséne Wenger má velký cit na to, aby rozpoznal, co hráč v daný moment potřebuje. Tohle velcí trenéři mají. Platilo to i o Karlu Brücknerovi,“ říká Rosický v pátečním rozhovoru.