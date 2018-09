Dočkal o politice: Zeman a Babiš? S některými lidmi se neztotožňuji

Dřív ho politické dění míjelo, teď se na něj zaměřuje mnohem intenzivněji. „Snažím se mít přehled a porozumět tomu, co se tady děje,“ přiznal. A k jakému zjištění došel? „S některými lidmi, kteří reprezentují Česko, se zkrátka absolutně neztotožňuji. I to mě žene, abych si sháněl víc informací.“

Nepozdává se mu třeba způsob, jakým veřejně vystupuje prezident Miloš Zeman. „Když se řeší zákony a podobné věci, nejsem schopný vidět tak daleko, abych si v danou chvíli uvědomil, zda to byl dobrý krok, nebo ne. Proto je pro mě zásadní, jak vypadají debaty těch lidí v televizi, jak reagují a argumentují. A zaráží mě, na jakou úroveň tohle kleslo, a to především u prezidenta Zemana.“

U premiéra Babiše mu zase vadí střet zájmů. „Podle mě je nepřijatelné, aby člověk v takové pozici vlastnil média. Vidím na fotbale, jak jsou novináři schopni ovlivňovat lidi, kteří nevidí tolik do hloubky. A když si představím, co všechno to může dělat s lidmi ve společnosti, přijde mi to hrozně nebezpečné a nepřípustné.“

V této odpovědi upozornil na případ, kdy se květnové protesty na Václavském náměstí proti Babišově vládě neobjevily na titulní straně MF Dnes, kterou Babiš dříve prostřednictvím skupiny Agrofert vlastnil, kvůli zájmu o střetu zájmů ji převedl do svěřeneckého fondu.

Ačkoliv působil kromě USA i v Norsku a Číně, Dočkal přiznal, že se po konci kariéry chce s rodinou určitě vrátit zpátky do Česka. „Říkám si, o kolik dál bychom ještě mohli být, kdybychom byli i dobře vedeni. A není mi jedno, kam teď bude naše země směřovat.