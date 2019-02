VIDEO: Světový fotbal - Střílej přes blok | iSport.cz

Hrají proti sobě dva čtyřčlenné týmy (brankáře nepočítáme). Tři hráči stojí v políčku před bránou proti jednomu soupeři. Totéž na druhé straně. Úkolem tří spoluhráčů před bránou je přihrát si čtyřikrát míč za sebou, jeden protivník se jim snaží sebrat balon.

Když se mu to podaří, může zakončit. Pokud se útočícím povedou čtyři přihrávky, může jeden hráč s míčem běžet do prostředního pole a odtud vystřelit na bránu soupeře. Tým u protilehlé brány se snaží ránu zblokovat, ale nesmí vstoupit do prostředního pásma. Jakmile brankář míč vyrazí, může člen útočícího celku před bránou soupeře dorážet.