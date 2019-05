Výhra a fotka s Kollerem a Rosickým! Fotbalové hody ovládl Dortmund | iSport.cz

Obec na Břeclavsku se dvěma tisícovkami obyvatel. Uprostřed ní dresy a teplákovky Borussia Dortmund. K tomu Sparta Praha, Slovan Bratislava, Austria Vídeň, Honvéd Budapešť. „Připomíná mi to moje dětství. Turnaje, které jsem měl moc rád. Malá nostalgie,“ líčil na tribunce bývalý dlouholetý reprezentant Tomáš Rosický, jenž pomáhal zajistit příjezd mužstva německého gigantu.

Když viděl, jak proti Borussii nastupuje například výběr Slovácka, musel se pousmát. „Pro české kluky je určitě zajímavé hrát si ve dvanácti proti Dortmundu. To za nás samozřejmě nebylo,“ reagoval. Vedle „Rosy“ seděl Jan Koller. Zápasy sledoval od rána a byl nadšený. Stál dokonce přímo u lajny, aby měl všechno na dosah ruky. „Strašně moc mě to baví, tiše těm klukům závidím. Za mé éry tak velké organizované turnaje nebyly, hráli jsme většinou jen mezi vesnicemi. Je krásné vidět tolik dětí pohromadě,“ připojil nejlepší střelec v historii českého národního týmu.

Pokud zrovna nerozdával podpisy a nefotil se s diváky, směřovaly jeho oči ke třem travnatým plochám. „Kluci to berou vážně, chtějí vyhrát každý zápas. Je hezký paradox, že si vedlejší vesnice zahraje proti Dortmundu. Bylo vidět, že si to užívají. Je to pro ně motivace do další práce,“ dodal.

Vybranou společnost nalákal zakladatel turnaje Dušan Svoboda (viceprezident Sparty a předseda Ligové asociace), rodák ze sousedních Hrušek. Tam vyrůstal, za domem čutal s pozdějším ligistou Vladimírem Malárem. Domů se z Prahy pořád rád vrací, víkendy se snaží trávit s malým synem na venkově. Navíc se v obci stará o svůj penzion.

Jednou si řekl, že prostě udělá ve Tvrdonicích tuhle akci. „Je tu krásný areál. Znal jsem se s lidmi na radnici, dohodli jsme se,“ popisuje Svoboda, jenž nemínil vytvořit žádný pouťák. „Nechtěl jsem to dělat na amatérské úrovni. Chci, aby měli kluci kvalitní sportovní konfrontaci.“

Loni proběhly Fotbalové hody poprvé, počasí jako vymalované. Letošní ročník totéž v bledě modrém, navrch s účast nadějí velkého německého klubu. A v obou případech slavného záložníka Tomáše Rosického, teď už v roli sportovního manažera Sparty. „S Dortmundem mi Tomáš samozřejmě pomohl, rozjel ten první kontakt. Jinak využívám známostí, které mám z profesionálního fotbalu já. V tomto ohledu to mám jednodušší, než kdyby to dělal někdo jiný,“ připustil.

Výpravě Burussie uhradili organizátoři dopravu a ubytování v hotelu v Hlohovci u Lednice. Dostat talenty z Vestfálska „někam“ do Tvrdonic nakonec nebyl takový problém. „I Dortmund chce hrát mezinárodní turnaje, vycestovat do zahraničí. Je to důležité i pro týmové pojetí. Většina těch kluků vyjela tak daleko úplně poprvé. Samozřejmě jim musíte zajistit dobré hřiště, kabiny. Není možné je poslat někam na louku,“ vypráví Svoboda. Po turnaji měl německý tým domluvený privátní prohlídku lednicko-valtického areálu, který je kulturním dědictvím UNESCO.

A co třetí ročník, bude? „Jestli se všechno dobře povede, tak asi jo,“ podotkl Svoboda.

Skupina A body Skupina B body Sparta 10 Rapid 13 Austria 10 Borussia 13 Honvéd 10 Žiilina 9 Slovan 10 Slovácko 6 Hodonín 1 Tempo 3 Podluží 1 MiRaVa 0

Semifinále Region

Hodonín - MiRaVa 1:0

Podluží - Tempo 0:6

Semifinále Europa

Honvéd - Slovácko 1:0

Slovan - Žilina 1:1 - pen. 3:4

Semifinále Champions

Sparta - Borussia 0:2

Austria - Rapid 2:1

Zápas o jedenácté místo

MiRaVa - Podluží 2:1

Zápas o deváté místo

Hodonín - Tempo 0:0 - pen. 3:5

Zápas o sedmé místo

Slovácko - Slovan 1:4

Zápas o páté místo

Honvéd - Žilina 1:0

Zápas o třetí místo

Sparta - Rapid 3:0

Finále

Borussia - Austria