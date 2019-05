Wenger rok po konci v Arsenalu: už nemusí být jen kouč, investoval do dat | iSport.cz

Jedna věc je jiistá. "Určitě se vrátím k fotbalu," řekl Wenger.

Pak už to ale tak křišťálově čisté není. Stále totiž není jasná role 69letého Francouze. "Původně jsem si myslel, že bych se chtěl hned vrátit k trénování. Ale pak jsem si řekl, že si dám trochu odstup. S trénováním jsem začal ve 29, a přestal až když mi bylo 69. To je 40 let."

Odstup už trvá rok a zkušený stratég zatím k Arsenalu, Monaku, Nancy a japonskému Nagoya Grampus Eight další štaci nepřidal."

"Došel jsem k názoru, že chci sdílet, co jsem se v životě naučil. V životě jste užiteční, jen když své znalosti sdílíte. Nevím, v jaké to bude formě, jestli půjde jen o vyhrávání fotbalových zápasů, nebo něco jiného. Musím se rozhodnout a udělám to velmi rychle," řekl Wenger, a dodal, že fotbal je stále jeho vášní.

A teď už i jeho byznysem. Wenger totiž přeed nedávnem oznámil, že investoval do zařízení PlayMaker, čipu, který je silikonovou páskou připnutý ke kopačce a pomáhá detailně sledovat výkonnost fotbalisty.

Jak Wenger vysvětlil Guardianu, práce s daty ho ve fotbale fascinovala dlouhá léta. "Už v sezoně 1987-88, když jsem byl trenérem Monaka, jsme s partou přátel měřili výkony hráčů a dnem i nocí s těmito záznamy pracovali na počítačích. Byli jsme v tom 20 let napřed. Objevili jsme pár lidí, kteří ještě nebyli hvězdy, ale stali se z nich dobří hráči," obeznámil.

Moderní přístup tak zkušenému matadorovi zřejmě nechybí. Vynese mu ještě nějakou štaci?