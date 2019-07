CEE Cup ŽIVĚ: Sparta vyhrála. Pomůže jí Besiktas? Slavii čeká Burnley | iSport.cz

Třetím hracím dnem se na turnaji výběrů do 19 let - CEE Cupu - uzavřou základní skupiny. Sparta v prvním sobotním utkání porazila Dinamo Záhřeb díky trefě Petra Pudhorockého 1:0 a dál živí šanci na postup do finále. K němu jí může pomoci Besiktas, když uhraje alespoň remízu s Šachtarem Doněck. Ve druhé skupině potřebuje Slavia vyválčit alespoň bod ze střetnutí s Burnley, aby si zajistila účast v zápase o třetí místo. Sobotní program uzavře utkání mezi hráči Palmeiras, kteří mají jisté první místo ve skupině, a tureckým Altinordu. CEE Cup můžete sledovat ŽIVĚ na iSport.cz.