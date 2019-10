Arséne Wenger oslaví 70! Jak žije po konci v Arsenalu a bude ještě trénovat? | iSport.cz

Už je to více než rok, kdy se rozloučil s Arsenalem. Po dvaadvaceti sezonách, jeho jméno zůstane s klubem navždy spjaté. Legendární kouč Arséne Wenger oslaví jubileum, příští úterý mu bude sedmdesát. Letos v květnu oznámil, že se chce k fotbalu brzy vrátit, na žádném angažmá se od té doby ovšem nedohodl. „Jsem na křižovatce. Užívám si, že mám trochu odstup,“ říkal tehdy. Co slavný Francouz aktuálně dělá a jaká může být jeho budoucnost?

Některé věci se nemění. V dobách největšího vytížení na lavičce „Gunners“ Wenger v Londýně rád navštěvoval jednu italskou restauraci. Nad rizotem přemýšlel, co změnit nebo zlepšit do dalších zápasů. „Včera tu byl s přáteli zas. Moc rádi jsme ho přivítali,“ cituje server Daily Mail jednoho ze zaměstnanců. V tichosti, diskrétně. Na zdech nenajdete trenérovy fotky s majitelem, to není Wengerův styl.

I poté, co klubu svého srdce loni dal sbohem, pořád žije v nedalekém Totteridge. Podle lidí ze sousedství dál platí, že si rád vyjede na kole, volný čas věnuje také hudbě. Oblíbená skupina? Beatles. „To bylo mé dětství,“ podotkl nedávno. Jeho předchůdce na lavičce Arsenalu a blízký soused George Graham našel zálibu v golfu, svého kolegu ovšem na greeny nedostal. Wenger hrát odmítá.

„Život po Arsenalu“ mu možná přináší smíšené pocity. Na Emirates Stadium za uplynulých sedmnáct měsíců ještě nevkročil. Už před rokem jej různé spekulace spojovaly třeba s Bayernem Mnichov nebo AC Milán. „Věřím, že prvního ledna opět začnu. Jsem odpočatý a připravený zase pracovat,“ uvedl loni v říjnu pro německý Sport Bild. Zatím však zůstává na volné noze.

Příští rok má vyjít jeho autobiografie „Můj život v červené a bílé“. Minulý týden v Londýně vystoupil na slavnostní akci s názvem „legendy fotbalu“, kde dvacet minut poutavě vyprávěl o tom, jak dosáhnout úspěchu. Mluvil spatra, bez poznámek. Stále se udržuje ve výborné kondici.

Začne tedy ve fotbale ještě pracovat? „Vrátí se,“ myslí si David Dein, viceprezident Arsenalu. „Má toho hodně co přinést na to, aby už zůstal mimo. A na sedmdesátníka je velmi fit,“ doplňuje. S tím souhlasí i další zdroj. „Tahle pauza mu vrátila zpět energii,“ líčí pro Daily Mail jeden z Wengerových blízkých kamarádů.

Jedna nabídka na stole prý přeci jen leží. Charismatický Francouz by mohl pracovat jako technický ředitel FIFA, asociace po odchodu Marca van Bastena hledá respektované jméno. Na akci v Londýně ovšem kouč naznačil, že to nemusí být ideální cesta. „Ano, může to být FIFA. Rád bych se efektivním způsobem podělil o to, co jsem se naučil. Ale nesnáším administrativu,“ pronesl zároveň.

Podle hlasů z trenérova okolí však tuhle práci možná přijme. Mohla by totiž přinést to, co aktuálně nejvíc postrádá. „Rád je středem pozornosti, chce, aby mu lidé naslouchali. Proto věří, že ještě bude pracovat jako manažer. Chybí mu rozhovory, tiskové konference,“ tvrdí nejmenovaný zdroj.

Wengera pojí přátelství s šéfem PSG Násirem Chelajfím, zahraniční média psala i o tom, že by se v Paříži mohl stát sportovním ředitelem. „To by nikdy nefungovalo. On by chtěl zasahovat i do řízení týmu, do taktiky,“ myslí si zdroj britského serveru. Jako nereálná se jeví taky možnost, aby převzal některý celek, který se v Premier League trápí. Ztrátu renomé nehodlá riskovat.

Zatím tak Wenger zůstává v roli kouče v (dočasném) důchodu. Ale fotbalem pořád žije. „Když se ráno vzbudím, první, co mi přijde na mysl je, jestli večer bude v televizi nějaký zajímavý zápas. Pokud ano, můj den je v pořádku,“ usmál se před týdnem. Co tedy bude dál?