Řepku vězení změnilo, sní o trénování i Spartě: Snad si Křetínský vzpomene | iSport.cz

Nebyly to pro něj nejšťastnější měsíce. Tomáš Řepka měl však během více než 220 dní, které strávil ve vězení, čas přemýšlet. „Basu jsem asi potřeboval. Strašně mě to změnilo. Jsem teď mnohem citlivější, ale také bojovnější a silnější v kramflecích,“ uvedl v rozhovoru pro primácký Top Star.

Bývalý důrazný stoper prozradil, že se po propuštění cítí jako na začátku něčeho nového. „Je to jako start kariéry. Další život. Chci být trenér a slibuji všem, že pro to udělám maximum,“ došel k zásadnímu rozhodnutí.

Řepka má s koučováním velké plány. „Věřím, že se to povede. Chci dodělat A licenci a následně se vrhnout do profilicence. Když i ta dopadne, chtěl bych se opravdu vrátit k fotbalu,“ konstatoval s tím, že fotbal je věc, která ho vždy naplňovala a bavila ho.

V srdci má, co se týče fotbalu, na prvním místě stále Spartu. „Musel jsem si ji obhájit i na Borech. Tomu klubu něco dlužím a tímto bych mu to chtěl vrátit. Až to všechno budu mít hotové, snad si na mě pan Křetínský jednou vzpomene,“ naznačil Řepka, že jeho snem je jednou vést Spartu.

Šestačtyřicetiletý bývalý reprezentant má za sebou bohatou kariéru, během níž prošel Baníkem, Fiorentinou, West Hamem, Českými Budějovicemi či Spartou. A právě s Letenskými prožil největší úspěchy. Získal čtyři české titulu, přičemž o tom posledním v roce 2010 sám rozhodl gólovou hlavičkou v posledním utkání sezony proti Teplicím (1:0).

Dotáhne Tomáš Řepka svůj sen do konce a uvidíme ho v budoucnu na trenérské lavičce?