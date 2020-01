Češi zbrojí na MS v Argentině. Lékaři porazili slávistky a počítají posily | iSport.cz

Léta jim přibývají, ale hlad po úspěších zůstává. Celkem již sedmkrát čeští lékaři reprezentovali na fotbalovém mistrovství světa. A letos tomu nebude jinak. V polovině září vyrazí do Argentiny. Do města Mar del Plata jen pár stovek kilometrů od Buenos Aires, které je položeno jižněji než například Kapské Město v JAR.

Cíle? Jako vždy ty nejvyšší. Do finální nominace je však zatím daleko. Lékařský nároďák musí projít nekompromisní přípravou, o které jedna z hvězd minulých ročníků Ladislav Šindelář říká: „Bude to boj o reprezentační triko!“

Na úvod si parta, která v uplynulých letech pobrala zlaté a stříbrné medaile, střihla přátelský zápas s ženským týmem pražské Slavie. A nebyl to žádný pouťák. Slávistky nasadily i svoje hvězdy. V brance nechyběla Barbora Votíková, v poli zase předváděla svůj um Kateřina Svitková.

Chlapi nakonec porazili ženský výběr 4:1. Stydět se však za svůj výkon "sešívané" vůbec nemusely. „Po fotbalové stránce hrály výborně,“ chválí soupeřky Šindelář. „Měly velmi pěkné akce. My jsme těžili z toho, že jsme je přetlačili třeba při standardních situacích a obecně disponujeme větší silou.“

„Věděli jsme, že to pro nás bude náročné utkání. Je to zkušenost jak pro nás, tak pro kluky. Na to, že máme několik zraněných hráček a dnes přibyla další, z čehož radost nemám, tak jsme zahráli velice slušně,“ hodnotil utkání trenér Slavie Michal Kolomazník pro fotbal.cz.

„Respekt byl cítit z obou stran. Věděli jsme, že proti nám stojí ženy a i vzhledem k tomu jsme upravili naši hru. To samé soupeřky. Vždyť proti dospělým chlapům vůbec nehrají. Spíš s dorosteneckými výběry,“ popisuje Šindelář první přípravný test, kterému předcházelo mini soustředění.

V plánu jsou další čtyři (ve Vrchlabí, v Brně, v Hradci Králové a generálkou před MS bude sraz v Praze). Mezi hlavní úkoly organizačního týmu je okysličit mančaft, nabrat nové tváře a zaútočit opět na medaile.

„Zájem je velký,“ těší Šindeláře. „Máme asi 45 až 50 hráčů, z toho sedm osm jich je nových. Mladí kluci po škole se zajímavým životopisem.“ Do konečné nominace se jich vejde 25.

Avšak pozor! Na „pánskou jízdu“ nemůže kdekdo. Hráči musí na šampionátu prokázat i odborné znalosti při zkouškách. A nejeden výběr už na tomto bodě pohořel.