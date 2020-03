Vyprodáme Lužánky pro nemocnici! Švancara a spol. vrátí fanoušky v čase | iSport.cz

To byl mač! Nejvyšší soutěž v Česku se ještě jmenovala Gambrinus liga, hrálo se 8. kolo a do Brna, které rozjelo sezonu 1996/97 se vší parádou, zamířil obhájce titulu z Edenu. Slavný stadion Za Lužánkami byl narvaný k prasknutí, vměstnalo se na něj takřka 45 tisíc lidí. Famózní, na dnešní poměry neuvěřitelné číslo. „Lidé se tísnili i za bránami, to by dneska nešlo. Já jsem nehrál, ale byl to nezapomenutelný zápas. Když vidím ty bombarďáky na hřišti...“ nechává se unést Švancara.

Brno, za které tehdy nastoupili Luboš Přibyl, Petr Křivánek, Jan Maroši, Richard Dostálek či Patrik Siegl nebo bratři Holomkové, remizovalo se Slavií 1:1. Pražané šli do vedení rychlým gólem Pavla Novotného z 3. minuty, převahu však měli domácí vedení trenérem Karlem Večeřou a patnáct minut před koncem srovnal skóre Dostálek. „Hrozně rád se k tomu zápasu vracím, záběry z něj jsem hodněkrát viděl v televizi,“ říká záložník, jenž později oblékl i dres pražského rivala.

Teď tenhle velký duel ožije a Brno přivítá Slavii zase. I s fanoušky. I když jen virtuálně. Zbrojovka se prostřednictvím historického utkání rozhodla podpořit zdravotníky a vůbec veškerý personál, který ve Fakultní nemocnici v Bohunicích bojuje s epidemií koronaviru.

„Jsou v první linii, chceme jim takhle vyjádřit náš vděk a finančně je podpořit,“ vysvětluje Švancara. „Máme transparentní účet a veškerý výtěžek půjde nemocnici,“ dodává někdejší kanonýr, který pomáhá v marketingu Zbrojovky a snaží se oživit zchátralý areál Za Lužánkami.

Jak vše probíhá konkrétně? Klub nabízí 44 120 vstupenek v podobě věrné kopie originálu, zájemci si mohou vybrat z šesti variant od základní v ceně 200 korun po VIP lístek. K nim dostanou zápasový bulletin, fotky, sestavu a čtyři unikátní videa. Vedle sestřihu utkání se Slavií i záběry z tribun, vzpomínky aktérů a navíc třeba kompletní záznam velkolepé výhry Zbrojovky 6:0 nad Chebem z roku 1994. „Zkrátka pořádnou dávku pozitivních emocí, které jsou pro zdraví nezbytné,“ hlásí z Brna.

„Tahle akce má obrovský a pozitivní ohlas, ozývá se spousta fanoušků, i slávisti. Moc si toho vážím,“ ujišťuje Švancara. „Máme zatím vybráno kolem 300 tisíc, kdyby se nám povedlo prodat všechny lístky, budeme mít pro fakultní nemocnici přes osm a půl milionu korun,“ počítá. Zájemci se mohou zaregistrovat na stránce https://www.mychcemzpatkyzaluzanky.cz.

Dostálek: Už na rozcvičení jsme byli v transu

„Udělat takovou akci je skvělý nápad a jsem rád, že ji můžu podpořit. Má pěkný ohlas, bylo by výborné, kdyby se povedlo získat co nejvíce peněz. Zápas se Slavií z roku 1996 byl skvělý, vzpomínám na něj hrozně rád. Už když jsme přijeli na stadion, byly u pokladen šílené fronty. A už na rozcvičce jsme byli před plnými tribunami jako v transu, trenér nás ani nemusel nijak motivovat. Padl ligový rekord, taková návštěva už se nikdy nezopakovala. Nám se tehdy dařilo, poráželi jsme soupeře, kteří si k nám jeli pro body. Škoda, že jsme nevyhráli, vzpomínka by byla ještě lepší. Mohli jsme to dokázat, měli jsme dost šancí, trefili i tyč. A můj gól? Padl po kombinaci Patrika a Pavla Holomkových a já jsem pak propálil Jana Stejskala. Ale gólů jsem dal ve své kariéře víc – a hezčích. I já mám ten zápas spojený hlavně s diváky.“

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 1:1

Hráno: 2. října 1996. Branky: 75. Dostálek – 3. Pavel Novotný. Rozhodčí: Průcha. Diváci: 44 120.

Brno: Přibyl – Křivánek, Vidumský, Palinek – Široký, Zúbek, Dostálek, Maroši, Valnoha (52. Patrik Holomek) – P. Siegl, Pavel Holomek. Trenér: Večeřa.

Slavia: Stejskal – Kozel – Hyský, Ašanin, P. Novotný – Ulich (64. Vávra), Kubík, Lerch, Horváth (89. Vácha), Pěnička – Vágner (78. Lasota). Trenér: Cipro.