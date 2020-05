Karban, whisky a góly. Skuhravý byl jako Ikaros, místo vrcholu rychlý pád | iSport.cz

Bylo pět let po jeho nejzářivější formě, Tomáš Skuhravý ale Nizozemcům motal hlavu i v roce 1995. • Sport, Jaroslav Legner

Postup na mistrovství světa 1990. To byla velká sláva! • Archiv, Milan Šťastný

Tomáš Skuhravý za to uměl vzít na hřišti i mimo něj. Ne nadarmo mu Italové říkali "Bomber" • koláž iSport.cz

Byť byl v kvalifikaci na světový šampionát v podstatě náhradník, na turnaji se Tomáš Skuhravý rychle vyprofiloval v útočníka číslo jedna československého výběru. Potvrdil to zejména v osmifinále proti Kostarice (4:1), kterou sestřelil hattrickem.

Byl to moment, který mu ovlivnil život i kariéru zásadním způsobem.

„Hned po utkání v Bari se přihnal Bayern Mnichov a také Janov. Nabídka Bayernu se nám moc nezdála. Nejen, že by přinesla méně peněz, ale v Mnichově je i daleko větší konkurence. A tak jsme si plácli ve tři hodiny ráno s Janovem,“ líčil jednání, která probíhala bezprostředně po postupu do čtvrtfinále. Moderoval je hráčský Pavel Paska, který s forvardem Sparty krátce předtím prozíravě podepsal smlouvu o zastupování. „Myslím, že neprodělal ani on, ani já,“ culil se tehdy Skuhravý.

Jedním podpisem se rázem ocitl v nejlepší soutěži světa, kterou byla tehdy bohatá Serie A úplně bez debat.

Každý tým směl mít na soupisce pouze tři cizince, takže v AC Milán válela holandská kolonie Marco van Basten, Ruud Gullit a Frank Rijkaard, v sousedním Interu zase vsadili na čerstvé světové šampiony z Německa – Lothara Matthäuse, Jürgena Klinsmanna a Andrease Brehmeho. A třeba v Neapoli stále ještě zářil Diego Maradona, šlo zkrátka o fotbalové créme de la créme.

V Janově, jednom z nejtradičnějších italských klubů, dělali Skuhravému parťáky uruguayský diblík Carlos Aguilera a brazilský bek Branco, který měl v levé noze dynamit, takové dával rány.

Český reprezentant vyměnil šedivý panelák na sídlišti v Motole za apartmá 4+1 s terasou a dvěma koupelnami v Arenzanu na břehu Ligurského moře, měsíční nájem dva tisíce marek za něj platil klub, navíc mu dal k dispozici služební bílý VW Golf. A šéf Aldo Spinelli slíbil nové akvizici za deset vstřelených gólů Ferrari Testarossa.

Zprvu se zdálo, že Spinelli ušetří, Skuhravý se rozjížděl jak diesel se zmrzlým motorem. Na první gól čekal až do osmého kola, kdy v poslední minutě zařídil remízu 2:2 na hřišti Fiorentiny, za kterou nastoupil Luboš Kubík. Ale pak už to šlo ráz na ráz. Vysoký československý reprezentant se s maličkatým Aguilerou na hrotu útoku báječně doplňovali a celý tým šlapal nad plán. Velkou zásluhu na tom měl i zkušený trenér Osvaldo Bagnoli, který v sezoně 1984/85 dovedl k senzačnímu scudetto Hellas Verona.

Nakonec z toho bylo čtvrté místo, pod které se Skuhravý i Aguilera shodně podepsali každý patnácti trefami, což bylo na Serii A úchvatné číslo.

Českému obrovi tehdy ležel celý Janov u nohou. Nebo minimálně ta část města, která vyznávala červenou a modrou. Skuhravý se rychle naučil italsky, místním imponoval svou bezprostředností i uměním žít. V kartách si vydělal prakticky na veškeré vybavení bytu, kouřil cigarety Merit a každý pátek zašel za jedním majitelem obchodu na skleničku whisky. Byl to rituál, po kterém pak v neděli obvykle na hřišti obvykle skóroval, což vždy oslavil přemetem. I to Italové žrali.

„Lidem se salto, které dělám po vstřelení gólu, moc líbí. Na besedách jsem ho musel předvádět. Jen tak, v obleku,“ přiznával s úsměvem.

Idylka však nevydržela příliš dlouho, v roce 1995 Janov sestoupil do Serie B a Skuhravý v polovině sezony odešel do Sportingu, kde se však vůbec neprosadil. Po pouhém půlroce tak přestoupil do Viktorie Žižkov, jenže bolavá kolena ho už na hřiště nepustila. Červenobílý dres ani jednou neoblékl a kariéru ukončil už v jedenatřiceti letech. Dopadl jako bájný Ikaros, když se blížil úplnému vrcholu, přišel bolestný pád.

V roce 2012 mu pak obvodní soud pro Prahu 4 uložil podmíněný dvouletý trest za nafingovanou krádež luxusního auta.

„Trest má výchovný charakter, neboť ke škodě nedošlo. Auto, kterého se to mělo týkat, bylo společnosti vráceno,“ uvedl tehdy jeho advokát Bronislav Šerák. Obžalovaný se podle něho víceméně k činu doznal a označil své jednání za životní chybu. Spolupracoval prý také s policií na vyšetřování i na identifikaci dalších obviněných. Soud navíc neshledal ani žádné přitěžující okolnosti.

V Itálii mu to na popularitě však nic neubralo. Říkali mu Bomber, Rambo, Fan-Tomas. A když v roce 2013 janovský klub slavil 120. výročí svého vzniku, fanoušci Skuhravého vybrali do ideální jedenáctky rossoblù.

Stačilo mu na to pouhých pět sezon v Serii A. Nikdo z vyvolených jich nepotřeboval méně.