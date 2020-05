Ujfaluši vzpomíná na Zlatana: Na hřišti byl arogantní. Proč mu dělal potíže? | iSport.cz

Potkávali se v Itálii i později ve Španělsku. A nikdy to nebylo setkání, ze kterého by měl Tomáš Ujfaluši radost. Co českému obránci, který oblékal dres Fiorentiny či Atlétika Madrid, dělalo při soubojích se Zlatanem Ibrahimovicem největší potíže? „Byl to pro mě nejhůře bránitelný útočník,“ prozradil Ujfaluši o vyhlášeném kanonýrovi ve studiu O2 TV Sport před přenosem ze série Ligy mistrů Exclusive.