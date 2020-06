Na stadiony dostane až 5000 lidí. Jak reagují kluby? Potěší jen věrné | iSport.cz

Ve středu hraje Slavia s Plzní a zřejmě klíčová bitva o titul bude moct mít i poměrně důstojnou kulisu. Červenobílé může z tribun hnát přes čtyři a půl tisíce fanoušků. Jak to? Vláda opět navýšila počet lidí, který může přijít na zápas.

Včetně hráčů, trenérských štábů, funkcionářů, organizátorů může být od pondělí na stadionu až pět tisíc osob. Co se bude muset dodržovat? Sektory na stadionech budou oddělené a disponovat vlastním vchodem, vtěsnat do něj se bude moct maximálně tisíc diváků, přičemž budou smět sedět jen v každé druhé řadě a vedle sebe bude muset mít každý volnou sedačku z obou stran. V praxi to znamená, že každý klub bude moct využít maximálně jednu čtvrtinu kapacity svého stadionu.

Převeďme to do konkrétní představy. Slavii to teoreticky umožní pustit do hlediště okolo 4800 fanoušků, Spartě zhruba o stovku méně, Baníku Ostrava okolo 3700 příznivců, Plzni asi 2900. Je prakticky vyloučené, že by některý z těchto klubů dával volné vstupenky do prodeje.

Tyto čtyři kluby totiž mají ještě větší počet permanentkářů, než bude jejich povolená kapacita, proto volná místa rozdělí mezi ně. Slavia má okolo dvanácti tisíc fandů s celosezonní vstupenkou, Sparta zhruba osm tisíc, Baník a Plzeň okolo sedmi tisíc. Všichni teď řeší, jak své věrné příznivce podělí.

Víc fandů budou moct mít i Teplice, protože disponují osmnáctitisícovým stadionem, který teď budou moct zaplnit zhruba 4500 diváky. Na nové možnosti hned zareagovali Bohemians. „Klokani“ avizovali, že na odvetu semifinále ve skupině o Evropu proti Slovácku dají do oběhu 1350 vstupenek. Přednostně si je mohou zabrat permanentkáři, těch jsou necelé dvě tisícovky. Pokud své právo nevyužijí, půjde zbytek do volného prodeje.

Vláda včera kvótu pro utkání zdvojnásobila, od tohoto pondělí se může na zápase pohybovat až dva a půl tisíce osob. Od následujícího týdne to bude pět tisíc a od 1. září by se mohla hlediště zaplnit až z jedné poloviny.

„Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. 9. by se obsadila polovina stadionů, ať už hokejových, fotbalových nebo jiných, protože k přenosu kapének dochází směrem dopředu, kde člověk dýchá. Obsazenost bude taková, že vedle budou moci sedět i cizí lidé, ale řada před nimi bude volná. Takže nebude každá druhá sedačka volná, ale každá druhá řada bude kompletně volná,“ prohlásil Rastislav Maďar, vedoucí pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.