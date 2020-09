Pozor, přichází ostravský Maradona! Šmicer nejen o Barošovi v Liverpoolu

Kanonýr, elitní evropský útočník a dobrý kluk. Speciální Sport Magazín o Milanu Barošovi právě v prodeji! VŠECHNA VIDEA ZDE

Kde jste se vy dva prvně potkali?

„Muselo to být v reprezentaci. Když přišel do Liverpoolu, už jsem ho znal z nároďáku.“

Věděl jste v předstihu, že míří za vámi a Patrikem Bergerem na Anfield?

„Měl jsem náznaky od jeho manažera Pavla Pasky, že by se tak mohlo stát. I trenér Gérard Houllier se mě na Baryho ptal. Stejně tak se ptal i Patrika.“

Jaké jste mu dal reference?

„Já mu toho moc neřekl. Tolik jsem Baryho neznal, protože když v reprezentaci začínal, jen střídal. Věděl jsem, že je talentovaný, že má drajv, ale víc nic. Navíc se jeho přestup do Liverpoolu upekl rychle. Že přišel na Anfield po Vánocích 2001, bylo až nečekané. Sice se o tom spekulovalo, ale myslím, že ani sám Bary nečekal, že to půjde tak rychle.“

Bylo mu teprve dvacet.

„Když se novináři v Anglii dozvěděli, že má přijít, tak se to skrz média profláklo i do kabiny. A kluci se nás ptali, co je zač. No spíš vyzvídali, jestli je pravda, co o něm angličtí novináři napsali.“

A sice?

„Že do Liverpoolu přichází ostravský Maradona! Novináři tím Barymu moc nepomohli.“ (směje se)

Vysoká laťka.

„Spoluhráči za námi hned přišli a vyptávali se: ‚Vy máte vážně Maradonu? To je fakt takovej driblér a technik?‘ S Patrikem jsme na sebe mrkli a upřímně řekli: ‚Taky jsme zvědaví, tolik ho neznáme.‘ Patrik už v nároďáku tenkrát skončil a Baryho vlastně viděl prvně, až když dorazil do Liveroolu.“

Jak se představil Maradona z Baníku ve slavném anglickém klubu?

„Bary nám tenkrát vyprávěl, že Baník končil sezonu začátkem prosince a že předtím, než před Vánoci přijel do Liverpoolu, měl tři týdny volno. Říkal, že nic nedělal, jen se cpal, žádná velká životospráva. Na prvním tréninku u nás měl pár kilo navíc.“

To byl problém, ne?

„Když trénujete v zimě v Anglii, máte na sobě tepláky a šusťákovku. Jste nabalený, protože věčně prší a fouká. No a pamatuju se, jak Bary funěl. Byl mladý, ale nemohl se pořádně rozeběhnout. Kluci samozřejmě hned hlásili: ‚Tak tohle je ten váš ostravský Maradona? To je pěkná kulička.‘My na ně: „To jo, to je Diego, ale na konci kariéry.‘ Bary se při každém sprintu zadejchal.“

Přitom naskočil do nadupaného expresu.

„Byli jsme po sezoně, ve které jsme vyhráli pět pohárů. Měli jsme dobrý tým a byli jsme v tempu. V létě jsme neměli téměř žádnou pauzu a jeli jsme vlastně pořád. Zatímco na Barym bylo vidět, že byl v prosinci doma a nic nedělal.“

Co na to kouč Houllier?

„On věděl, že Bary byl tři týdny bez tréninku. Ale nekupoval ho proto, aby se po čtrnácti dnech chytal za hlavu. Určitě s ním mluvil a řekl mu, že se musí dostat zpátky do formy a že mu dá čas. Zabralo to ale víc času, než si všichni mysleli. Protože první půlrok Milan v áčku prakticky nehrál. Dával se kondičně dohromady a hrával za béčko. To hrálo v Southportu, kde jsme s Patrikem bydleli, a tak jsme se na něj chodili občas dívat. Chtěli jsme vědět, jak na tom je.“

Co jste zjistili?

„Myslím, že se s tím v hlavě vypořádával. Asi sám čekal, že bude hrát za áčko aspoň pár minut. Dostal se prostě do situace, kterou nečekal. A nebyl s tím spokojený. Představoval si to jinak. Bylo to pro něj nepříjemné.“

Ovšem pak to vzal nejspíš za správný konec. Jinak by se neprosadil.

„Po půl roce si to srovnal v hlavě. Věděl, co je potřeba udělat, aby začal hrát. Když jsme se pak v létě vraceli po dovolené z Česka na kemp Liverpoolu,