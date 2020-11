Komise rozhodčích je kompletní! Bártu se Zahradníčkem má doplnit Kureš

Natěšení rozhodčí v neděli ráno čekali na letišti v Ruzyni na odbavení letu do Dubaje • Alexandr Malachovský (Blesk)

Ještě před víkendem bylo ve hře jméno bývalého šéfa sudích Jaroslava Melichara. Zkušený funkcionář a bývalý fotbalista se ovšem třetím členem nově vznikající komise rozhodčích nestane. Tříčlenný sbor naopak doplní pravidlový expert Jiří Kureš.

„Mohu potvrdit, že mě oslovil předseda Martin Malík a že jsem tu nabídku přijal. Vždy jsem se snažil čistě odborně spolupracovat s každou komisí, ať ji vedla Dagmar Damková nebo Michal Listkiewicz,“ potvrdil Kureš pro iSport.cz.

Již dříve byli do komise jmenováni výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta a předseda sudích v řídící komisi pro Moravu Jan Zahradníčkem. S Kurešem bude tříčlenný tribunál kompletní.

Jeho složení by měl v pondělí či úterý schválit hlasováním per rollam výkonný výbor, přičemž se očekává, že to bude pouze administrativní úkon. Dohoda napříč FAČR a LFA je podle všeho konečná.

Kureš dlouhodobě působí v roli předsedy pravidlové komise, zároveň byl i členem bývalé komise rozhodčích pod vedením Jozefa Chovance. Nahradil v ní odvolaného Romana Hrubeše.