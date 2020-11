Jak změnit fotbal? „Fevoluce“ má plán, volby až na konci. Malík reaguje

„V mých očích je aktuálním úkolem Fotbalové asociace zajistit to, aby se fotbal hrál znovu na všech úrovních jakmile to bude možné a zároveň využít aktuální situace k tomu, aby se nastavila systémová opatření zamezující podobným situacím. Samotní lidé nejsou totiž nikdy zárukou. A právě proto velmi úzce spolupracujeme s UEFA, která vytvořila na své straně tým lidí majících zkušenosti s podobnými krizemi v jiných asociacích. Nemusíme tak jednak vymýšlet věci, které jsou již vymyšlené a jednak je nad námi absolutně nezávislý dozor, který neumožní, aby to nové nastavení reflektovalo jakékoli lokální vlivy (pokud by se tedy někdo o něco takového nyní pokoušel). Tyto procesy jsou s UEFA projednány a naplánovány tak, aby byly 100% dokončeny před Valnou hromadou FAČR a dalo se na nich následně stavět.“