Svět truchlí nad úmrtím Maradony (†60). Loučí se Messi i Ronaldo

„Každý očekává naše slova. Jaká slova však můžeme použít pro bolest, jako je ta, kterou zažíváme? Nyní je čas na slzy. Pak bude čas na slova," doplnila Neapol svou reakci.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

„Jeden z nejlepších, který kdy zdobil naši hru. RIP Diego Maradona,“ reagoval Everton. „Byl to nejlepší hráč, kterému jsem kdy čelil. Mnohokrát jsem se ho snažil zastavit, ale nebylo možné ho zadržet," přidal kouč „karamelek" Carlo Ancelotti.

„Jsme smutní ze ztráty Diega Maradony, dnes truchlíme za legendu naší hry,“ připojil se Augsburg. „Připojujeme se k fotbalovému světu s rozloučením s jedním z velikánu, RIP Diego Maradona," uvedl Manchester City. „Věčné díky, věčný Diego," připojila se Boca Juniors.

„Odešel jeden z nejlepších hráčů historie hry, kterou všichni tak milujeme. Smutný večer. Odpočívejte v pokoji, Mistře Diego!" připojila se Sparta. „Odešel génius, mistr, jedna z nejvýraznějších osobností historie fotbalu. Odpočívejte v pokoji, pane Maradono," napsala Slavia.

Odpočívejte v pokoji, Mistře Diego! pic.twitter.com/axS64wpbFL — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 25, 2020

Odešel génius, mistr, jedna z nejvýraznějších osobností historie fotbalu. Odpočívejte v pokoji, pane Maradono. 💙⚽️ pic.twitter.com/HD8zqf2ULC — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) November 25, 2020

Odešel jeden z nejlepších fotbalistů historie 😔 Odpočívej v pokoji, Diego. https://t.co/RXTiRncSzW — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 25, 2020

Reagují nejen kluby, ale i velké osobnosti. Je smutné přicházet o přátele tímhle způsobem, řekl legendární brazilský fotbalista Pelé po úmrtí Diega Maradony, který podlehl v 60 letech infarktu. „Odpočívej v pokoji, legendo," zveřejnil na Twitteru Usain Bolt. Stejnými slovy s dodatkem, že nikdy nezapomene, reagoval i bývalý český reprezentant Petr Čech.

R.I.P. legend.... will never be forgotten! pic.twitter.com/SgjDxrY5Bp — Petr Cech (@PetrCech) November 25, 2020

S velkým sbohem přišel i Brazilec Neymar. „Diego Maradona, odpočívej v pokoji, fotbalová legendo."

„Velmi smutný den pro všechny Argentince a pro fotbal. Opustil nás, ale zároveň neopustil, protože Diego je věčný. Prožil jsem s ním krásné chvíle a chtěl bych využít této příležitosti a vyjádřit soustrast jeho rodině a přátelům," uvedl k Maradonově úmrtí Lionel Messi.

„Dnes se loučím s přítelem a svět se loučí s věčným géniem. Jeden z nejlepších vůbec. Bezkonkurenční kouzelník. Odchází příliš brzy. Odpočívej v pokoji, eso. Nikdy na tebe nezapomeneme," napsal na svůj Instagram Cristiano Ronaldo.

„Svět sportu obecně a zejména fotbalu dnes pociťuje prázdnotu. Maradona byl jedním z největších sportovců v historii. To, co udělal ve fotbale, zůstává věčné. Upřímnou soustrast jeho rodině, světu fotbalu a celé Argentině," reagoval hvězdný tenista Rafael Nadal.

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

„Vytáhl jsi nás na vrchol světa. Udělal jsi nás ohromně šťastnými. Byl jsi nejlepších ze všech. Díky, že jsi existoval, Diego. Do konce života nám budeš chybět,“ uvedl Alberto Fernández, prezident Argentiny.

„S odstupem byl nejlepším hráčem mé generace a zřejmě i všech dob. Doufejme, že po požehnaném, ale také neklidném životě najde pohodlí v božích rukách,“ pronesl Gary Lineker, bývalý anglický útočník.

„Smrt Diega Maradony mě hodně zasáhla. Byl to můj ročník, na mistrovství světa a v Itálii jsme byli často soupeři. Byl to úžasný hráč. Jeho smrt je bolestivou ranou pro fotbal a jeho rodinu,“ podotkl Rudi Völler, bývalý německý útočník.

„Jsem smutný. Spojuje nás finále mistrovství světa v roce 1990. Byl to náš soupeř, měli jsme před ním a jeho přímáky respekt. Byl jsem pak rád, že se před mou brankou moc často neobjevoval. Byl to skvělý hráč, u něj jste museli se vším počítat. Jeho smrt je pro celý fotbalový svět velkou ztrátou. Budeme ho postrádat. Diskuse o tom, kdo je lepší, jestli Messi, nebo Maradona, budou probíhat ještě další desetiletí,“ je přesvědčený Bodo Illgner, bývalý německý brankář.

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Thank you for everything you have done for our sport! 🙏 https://t.co/1fIwWYcpWW — Tomáš Vaclík (@vaclos31) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

Probably the best to ever play the game and an absolute gentleman. Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/Pzr5zMZda2 — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) November 25, 2020

„Sbohem, Diego. Odešel člověk, který byl jen jeden. Diego Armando byl výjimečný hráč a legenda neapolského a světového fotbalu. Je to pro mě šok. Věděl jsem, že měl před pár týdny těžkou operaci. Potěšily mě informace, že ji úspěšně zvládl. Často jsem na něj myslel, byl jsem přesvědčený, že se zotaví a vrátí se do fotbalového života. Bohužel, nestalo se. Svůj milovaný fotbal a milovanou Neapol bude sledovat z nebe,“ uvedl Marek Hamšík, slovenský záložník a bývalý hráč Neapole

„Jsem velmi smutný. Nostalgicky vzpomínám na tu skvělou éru. Diego zanechal stopu i v mém životě,“ přiznal Michel Platini, bývalý prezident UEFA a bývalý záložník Francie

„Můj přítel je pryč. Maradona, legenda. Argentinec, který si podmanil svět s míčem u nohy, ale také svou radostí a výjimečnou osobností. Už několikrát jsem říkal, že ze všech hráčů, které jsem na hřišti viděl, byl nejlepší,“ konstatoval Romário, bývalý brazilský útočník

We are saddened to learn of Diego Maradona's passing.



Today we mourn the loss of one of the legends of our game. pic.twitter.com/MwloxDW9hm — FC Augsburg (@FCA_World) November 25, 2020

Football’s greatest. Diego Armando Maradona.



DAM.



RIP. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 25, 2020

Thank you, Diego! 💙

Eternal Legend and pure inspiration 💙

Rest in peace #Maradona pic.twitter.com/fPbjAfDQ7T — Edin Džeko (@EdDzeko) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

We are deeply saddened to hear of the passing of footballing great, Diego Maradona, an extraordinarily gifted footballer who transcended the sport.



Our thoughts and sincere condolences to Diego’s family, friends and those who knew him. pic.twitter.com/qUyc5BJ1OD — Premier League (@premierleague) November 25, 2020

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.



Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

“No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía”.

Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina.

DEP Diego. pic.twitter.com/myA4XY2biu — Monchi (@leonsfdo) November 25, 2020

Smutná zpráva dnes zasáhla fotbalový svět. Zemřel jeden z nejlepších fotbalistů historie Diego Maradona. Odpočívejte v pokoji, legendo 🕯 pic.twitter.com/TE6s3iCoLT — FK Jablonec (@FKJablonec) November 25, 2020

Smutný den pro fotbal. Vzdáváme hold zesnulému fotbalovému bohu z Argentiny. Rest in peace, legend! Rest in peace, #Diego 🙏😟 https://t.co/UnZrvgdNmq pic.twitter.com/S5OW2XB1YM — 1.FK Příbram (@1fkpribram) November 25, 2020