Milujeme kuželky, ale... Proč zpackaný výzkum o sportu přepisuje realitu?

Nejpopulárnějšími sporty v Česku jsou … Kuželky a bowling. Překvapení? Ani ne. Potěšení z přesné trefy za deset i zklamání z poslání koule do žlabu poznal asi každý a jestli někdo ne, tak to určitě po znovuotevření hospody, putyk a klubů s dráhami zkuste. Na první pohled ta informace vypadá jako zajímavá „pikoška.“ Ovšem jen do chvíle, kdy se s její pomocí mají rozdělovat miliardy ze státních peněz. Pak už je jen nebezpečná.

Mezi sociology koluje hodně starý vtip. „Nevěř žádnému průzkumu, který sis sám nezfalšoval.“ Pokud by měl platit, má několik sportů, doteď (možná neoprávněně) považovaných za malé, lobbovací sílu, o které se jiným ani nesnilo. Nejčastější sporty v Česku? Bowling a kuželky. V top 10 ping-pong, badminton, šipky… Nejpopulárnější hokej, fotbal kdesi za krasobruslením.

Dobře, máme mít na iSportu novou hlavní rubriku bowling? Zvýší se návštěvnost žen, když budeme měsíčně publikovat desítky článků o józe? Spíš bychom poslali sami sebe do pekel. Ale to je jen druhá strana extrému. Problémem totiž nejsou „malé“ sporty, kterým se i na vysoké úrovni věnují stovky a tisíce Čechů, ale průzkum, který jim pozici těch NEJ přisoudil.

Operuje s pojmy „popularita“ a „atraktivita“, jenže vlastně neurčuje, co ona popularita a atraktivita znamená. Pardon, následující odstavce budou trošku o jinačí odbornosti, než je sport:

Léty prověřený sociologický (výzkumný) postup určuje, že po zadání výzkumu musí následovat takzvaná operacionalizace, tedy „převod výzkumného problému (popularita a atraktivita sportu) do empiricky testovatelné podoby, v užším pojetí proces transformace pojmů do podoby empirických indikátorů a znaků.“ Tak se to na sociologii učí v prvním semestru. Možná ve druhém.

Pro výzkumníky to mělo znamenat vymyšlení sady pojmů a otázek, které by onu popularitu a atraktivitu určily. Třeba: Jaký sport provozujete? Jak často? Znáte nejlepší české a světové hráče? Sledujete je v televizi? Navštěvujete sportoviště, kde se hrají? Vyhledáváte si o sportech informace? Popsal byste se jako fanoušek?

A jistě si podle sebe doplníte i další, které vás napadnou.

Jenže státní agenturou zadaný (tudíž placený) průzkum to opomenul. (Výzkumnou zprávu naleznete ZDE) Jen dvě otázky: Jestli respondent daný sport provozuje a jak je pro ně atraktivní. Oboje s ubíjejícími bateriemi 105 (ne, žádný znak tam nepřebývá – STO PĚTI!) sportů. To jsou zhruba tři stránky, i z pohledu respondenta jistě nesmírně zábavné…Respondentů přitom bylo celých pět tisíc, což je na průzkumy veřejného mínění skvělé číslo. Pro srovnání, třeba volební preference se určují ze vzorků čítajících okolo tisícovky lidí.

Výsledkem není analýza sportování v Česku, ale anketa, co průměrný Čech někdy zkusil, sledoval nebo které sporty by si rád vyzkoušel. Třeba. Jednou. Možná. Výhledově…

Autoři projektu to víceméně přiznávají s tím, že je to zároveň „jeho silná stránka a zároveň zakopaný pes.“ Jenže jejich volba formy, obsahu i výzkumného vzorku vzdálila jejich výsledky od toho, jak se v Česku reálně sportuje. Sice získali prostá data od spousty lidí, zároveň zavrhli možnost získat podrobnější a detailnější informace, byť třeba od menšího počtu uživatelů. Nevím, jestli zrovna to bylo prvotním cílem Národní sportovní agentury.

Vítězně vyšly sporty, které si většina někdy zkusila nebo většinu občas baví jejich sledování. Jenže byly úplně opomenuty další aspekty „popularity“ a „atraktivity“. Jakoby Milan Hnilička hodnotil kvalitu hokejového brankáře podle jednoho zákroku a nikoli podle bruslení, reflexů, komunikace, práce s holí, pohyblivosti… a dalších atributů, jejichž pomocí se operacionalizuje dobrý gólman.

Problém je, že výzkum má podle Národní sportovní agentury patřit mezi kritéria, podle kterých se budou přerozdělovat peníze. A NSA bude jen v roce 2021 pracovat s rozpočtem téměř dvanácti miliard korun (výzkum má ovlivnit pouze jeden program). A mají klíčové částky obdržet svazy bowlingu, kuželek nebo jógy?

Představa klimatizované kuželny v každé obci nad 300 obyvatel sice zní fantasticky, ale když se někde přidá, jinde se má ubrat. Proto se tak nahlas ozval FAČR starající se o svou obrovskou členskou základnu. Proti Martinu Malíkovi a úletech v hospodaření asociace můžeme sice namítnout leccos, ale pokud by se hodnotilo podle členské základny, „nejpopulárnější“ sport v Česku je jiný.

Záměr podporovat a financovat sport v Česku na základě více kritérii určitě má logiku. Tedy pokud se ona kritéria nastaví pořádně. A hlavně – je smutné řešit popularitu sportů ve chvíli, kdy se jen pár z nich může provozovat.

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich sledování jako divák 1. Lední hokej 7,47 (průměrná známka)

2. Lyžování 6,85

3. Atletika 6,55

4. Tenis 6,40

5. Biatlon 6,28

6. Krasobruslení 6,25

7. Automobilový a motocyklový sport 6,05

8. Fotbal 5,96

9. Cyklistika 5,65

10. Rychlobruslení a short track 5,55

11. Taneční sport 5,48

12. Sportovní gymnastika 5,47

13. Volejbal 5,47

14. Moderní gymnastika 5,38

15. Basketbal 5,35

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich aktivního provozování 1. Bowling a kuželky 5,72

2. Tenis 5,23

3. Cyklistika 5,19

4. Lyžování 5,16

5. Stolní tenis 5,15

6. Plavání 4,98

7. Volejbal 4,83

8. Badminton 4,81

9. Šipky 4,75

10. Atletika 4,71

11. Automobilový a motocyklový sport 4,68

12. Sportovní střelba 4,65

13. Minigolf 4,53

14. Lední hokej 4,43

15. Vodáctví 4,39

Pozn. Respondenti sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní).