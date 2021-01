Chystá se film o Kollerovi. Ve vedlejších rolích Brückner, Nedvěd a další

Za rok v únoru si koupíte lístek do kina a půjdete na Kollera. Na plátně ale nepoběží pouhé sestřihy parádních gólů, nýbrž zbrusu nový film Jan Koller – Příběh neobyčejného kluka. Hlavní hvězda je jasná, do vedlejších rolí obsadí režisér Petr Větrovský další zvučná jména. Karel Brückner, Pavel Nedvěd, Matthias Sammer a spousta dalších.

Podobný film Česko zatím nezná. Film o sportovní legendě s ambicí zaolnit kina po celé republice a díky produkční spolupráci Borussie Dortmund docela možná i za hranicemi. „Přistupujeme k tomu pečlivě, chceme, aby za to výsledek stál,“ říká Jan Koller , nejlepší střelec české reprezentace.

S Petrem Větrovským se potkali na konci roku 2020 a po čtyřhodinové debatě si podali ruku na to, že do ambiciozního projektu půjdou. „Natočil jsem dokumentární film Attila o bojovníku MMA Attilu Véghovi. Udělal jsem v něm spoustu chyb a zařekl jsem se, že už nikdy. Ale pak, i kvůli lockdownu, mi začaly emoce z natáčení chybět,“ vysvětluje Větrovský.

Rozhodl se pro natočení dalšího sportovního příběhu. „Mám rád příběhy outsiderů, kteří se dostali až na vrchol. Ze všech možných jmen mi Honza vyšel jako nejlepší. Natáčení to potvrzuje,“ říká režisér.

Natáčecích dnů už proběhlo jednadvacet. „Nejdřív jsem odvyprávěl svůj životní příběh já sám. Teď do něj vstupují zásadní lidé mého života. Fotbalového, ale i soukromého. Na můj vkus jsem se trochu víc otevřel, došlo tam i na emoce, až jsem se překvapil,“ přiznává Koller.

Ve filmu proto z fotbalového světa vystoupí Karel Brückner , Pavel Nedvěd , Tomáš Rosický , Vladimír Šmicer , Tomáš Galásek či zahraniční persony Matthias Sammer, Dedé, Amoroso. O soukromí promluví táta i bratr Kollerovi, přátelé, dcery Hedvika i Kateřina a možná i bývalá manželka Hedvika.

Pozor, nepůjde o žádný čtvrthodinový dokument na přestávku fotbalového zápasu. Chystá se až dvouhodinový „filmodokument“ s rozpočtem několika milionů korun, který nastoupí cestu do kin v Česku, na Slovensku, v Německu, možná také v Belgii.

„Filmodokument proto, že bude obsahovat i hrané pasáže. Honzu v mladších letech hraje kluk, který mu je podobný,“ vysvětluje Větrovský.

K projektu se v jeho průběhu připojila i Borussia Dortmund, kde Koller odehrál pět let, nejvíce z celé své kariéry. A partnersky do něj vstoupila, což slibuje otevření cesty na německý trh. „To je pro nás mimořádně zajímavé, protože do čeho tento klub vstoupí, to se vzhledem k jeho obrovské fanouškovské základně promění ve zlato,“ těší Větrovského.

Točit, pokud koronavirus neřekne jinak, se má do září. Červený koberec, pokud nebude fotbalově zelený, se před premiérou natáhne 3. února 2022.