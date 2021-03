Malík oznámil: Ve volbách na šéfa FAČR nebudu kandidovat!

„Vzhledem k událostem posledních dnů jsem se rozhodl, že nebudu 3. června usilovat o obhajobu předsedy výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky na volební valné hromadě FAČR. Na dnešní pravidelné konferenci se sponzory českého fotbalu jsem je o tomto rozhodnutí informoval,“ uvedl Malík.

„Své úsilí nyní budu směřovat především k tomu, abych zajistil účast české reprezentace na červnovém závěrečném turnaji mistrovství Evropy, v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a dovedl fotbalovou asociaci k řádné volební valné hromadě,“ doplnil Malík.

Český fotbal vede od prosince 2017, kdy byl na druhý pokus zvolen jako nástupce Miroslava Pelty, který byl předtím zadržen v souvislosti s dotační kauzou. V červnu 2017 skončila volba mezi Malíkem a Petrem Fouskem bez vítěze a nový předseda byl zvolen až o půl roku později.

Jediný, kdo zatím kandidaturu na předsedu oficiálně oznámil, je bývalý reprezentační záložník a vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský. Malík v minulém týdnu bezprostředně poté uvedl, že jej tento krok překvapil a bude na něj reagovat. Nyní se rozhodl, že svůj post nebude obhajovat.

Poborský, který na FAČR působí jako ředitel oddělení elitní mládeže, se proti Malíkovi v pondělním on-line rozhovoru s novináři částečně vymezil. Pod současným šéfem asociace totiž pracoval někdejší místopředseda Roman Berbr, který byl v říjnu zatčen kvůli aféře s údajným ovlivňováním výsledků a rozhodčích.

„Je to můj nadřízený, je to trochu žinantní. Ale berme to tak, že i jemu za tři měsíce skončí mandát a jsme v bodě nula. Martin Malík udělal a dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jakožto první a jediný nadřízený Romana Berbra je s tím natolik ztotožněný, že pro mě není člověk, který by dnes měl vést FAČR a celé hnutí. I to byl pro mě jeden z velkých motivů, proč jsem šel do kandidatury,“ prohlásil Poborský.

Nikdo další se zatím oficiálně nepřihlásil o to, že bude o post šéfa asociace usilovat. Svého kandidáta by mohla postavit iniciativa F-evoluce, která se pokouší změnit poměry v českém fotbale. Zatím se ale soustředí na okresní a krajské volby. Kandidátem hnutí by mohl být další bývalý reprezentant a Poborského spoluhráč Vladimír Šmicer.