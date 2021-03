Jak se změní přestupy: šetření, trejdy i italský „trik“. Jen někdo nesleví

Cristiano Ronaldo nasázel hattrick do sítě Cagliari • Profimedia.cz

Pandemie, která loni na několik měsíců zastavila sport, a doteď nepustila diváky na stadiony, zásadně ovlivňuje přestupový trh. I velké kluby si v éře prázdných stadionů musí utahovat opasky. Stačí se podívat do Španělska. Barcelona musela odvracet bankrot, k jehož blízkosti ji přivedla velikášská politika stomilionových přestupů a horentních sum vyplácených v mzdách hráčů. Na platy šlo 74 % příjmů katalánského klubu! Real Madrid za poslední dvě přestupová období nekoupil jediného hráče. Ano, největším šetřílkem pandemické doby je Florentino Pérez, muž, který postavil slavné Galácticos...

Situace je následovná. Kluby stále chtějí posilovat a přivést v létě nové hvězdy, samozřejmě. Ale neví jednu klíčovou věc - kolik si budou moci dovolit utratit. „Jsou velmi opatrné, protože netuší, jaký rozpočet mohou realisticky nastavit pro příští sezonu, nebo tu další,“ říká pro Goal.com hráčský agent, který si nepřál být jmenován.

„Uvidíme velmi aktivní trh, ale nebude plný rekordy trhajících částek,“ predikuje Tim Bridge, který fotbalové přestupy analyzuje pro auditorskou firmu Deloitte. Podle něj uvidíme hodně hráčů, kteří změní dres „pod cenou“, a taky pár hokejových trejdů. Zmíněná Barcelona jeden takový předvedla loni, když vyměnila brazilského záložníka Arthura do Juventusu za zkušenějšího bosenského středopolaře Miralema Pjaniče.

Italský novinář Fabrizio Romano, který se stal fenoménem sociálních sítí díky neuvěřitelnému vhledu do přestupového trhu, přitakává, a dodává ještě jednu položku - hostování s povinnou opcí. „Kluby se díky tomu vyhnou nutnosti platit velké částky teď, nebo je splácet za delší dobu. V Itálii jsme na takový postup zvyklí, ale myslím si, že ve Španělsku nebo Anglii je to novinka. Bude to jeden z klíčů pro všechny, kteří se v ekonomické krizi trápí,“ říká redaktor z Neapole.

„Podívejte se na Ozana Kabaka. Schalke se v bundeslize trápí natolik, že ho v lednu pustili do Liverpoolu na hostování. A dokonce bez povinné opce! Přitom za něj ještě loni chtěli 30 milionů eur (780 milionů korun). Ale teď přijali hostování, protože jsou ve finančních problémech kvůli pandemii, a ještě odvrací sestup,“ dodává Romano.

Musíš zůstat!

Pro samotné hráče znamená krizí svázaný trh jednu nepříjemnou zprávu. I když se v současném působišti trápí, nebo prostě jen chtějí odejít, nemusí se letos najít klub, který si je bude moci dovolit. Hlavním příkladem budiž Cristiano Ronaldo.

Juventus navenek vyhlašuje, že si portugalskou hvězdu chce nechat i další rok, na který má platný kontrakt. Realita je ale taková, že by se klubu tuze hodilo, kdyby se zbavil jeho mastné smlouvy. Zvlášť, když se zase nepovedl útok na titul v Lize mistrů, a tentokrát to ani na ligové scudetto nevypadá.

Služby superstar se sedmičkou na zádech přijdou „Starou dámu“ na 85 milionů eur (2,2 miliardy korun) ročně. To je pořádná zátěž na klubovou kasu. Turínský celek by za Ronalda rád vyinkasoval přestupovou částku ve výši 30 milionů eur (780 milionů korun). Jenže bůh ví, jestli někdo bude ochotný takovou sumu vydat. Ano, za pětinásobného vítěze Zlatého míče, ale taky za chlapíka, kterému je už 36 let...

„Je to hrozně složitá situace. Někteří top hráči budou muset zůstat ve svých klubech ještě další rok,“ tuší Romano. „Ale myslím si, že cena mladých hvězd jako jsou Kylian Mbappé z PSG a Erling Haaland z Dortmundu zůstane stejná. Nebude ovlivněná krizí. Jestli je chcete koupit, musíte zaplatit velké peníze.“

Až astronomické, dá se říct... Specializovaný server Transfermarkt odhaduje cenovku norského snajpra na 110 milionů eur (2,87 miliardy korun), jeho francouzského kolegu cení rovnou na 180 (4,7 miliardy korun). Jestli se letos v létě stane nějaký megatransfer, bude se týkat jich dvou.