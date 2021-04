Ústup vládce středních Čech. Liba do voleb nejde, kdo chce na jeho místo?

Miroslav Liba osm let vládl fotbalu v největším kraji, oporou mu byl i mocný místopředseda asociace Roman Berbr. Od května své místo uvolní. Kdo ho nahradí – a čí bude mít příští středočeský předseda podporu – zatím vůbec není jasné.

Samotný Miroslav Liba se k důvodům svého rozhodnutí nechce blíže vyjadřovat. „Nebudu kandidovat. Víc to nechci komentovat,“ říká pouze.

Možným a velmi pádným důvodem však mohou být dosavadní výsledky okresních valných hromad ve Středočeském kraji. Ty Libovi vůbec nenahrávají. Zatím jich z dvanácti proběhlo devět a v šesti z nich v boji o předsedu zvítězili zástupci či sympatizanti Fevoluce.

Od nich by se Miroslav Liba hlasu na krajské valné hromadě (6. května) jenom těžko dočkal. Přitom nejde pouze o předsedy, zásadní je také složení okresních výkonných výborů. To proto, že z každého okresu vybírá šéfa kraje právě pět členů těchto výborů. A zatím většinově platí, že k předsedovi byli navoleni názorově spříznění funkcionáři.

Shrnuto, o okresní fotbalové svazy by se Liba v případě své kandidatury opřít nemohl.

Ještě tu je ovšem druhá, stejně početná skupina volitelů. Tu na krajskou volební valnou hromadu dodávají kluby z daného regionu. Nikoli však všechny, nýbrž ty, které si samy kluby mezi sebou vybraly.

Podle tohoto klíče: 13 klubů krajského přeboru, po 11 z obou skupin I. A třídy a po 5 z pěti skupin z I. B tříd.

K výběru došlo takzvaným kroužkováním. Úplně všechny oddíly v rámci jedné soutěže se sešly a zakroužkovaly příslušný počet klubů. Tedy například v rámci kraje třináct ze šestnácti.

Kdo volí předsedu Středočeského fotbalového kraje Předseda potřebuje ke zvolení nadpoloviční většinu hlasů 120 delegátů. 60 delegátů, každý z 12 okresů pět, dodají okresní fotbalové svazy. 60 delegátů dodají kluby – 13 kraj, po 11 skupiny A a B z I. A třídy, po 5 skupiny A až E z I. B třídy.

Mohl by na nich Miroslav Liba postavit své znovuzvolení? Podle informací Sportu patrně s větším úspěchem, především v případě třinácti krajských klubů. U oddílů I. A tříd by podle kvalifikovaného odhadu byla situace Liba versus protikandidát vyrovnaná, u I. B tříd by stávající předseda ztrácel.

Námitka: Proč všechny tyhle počty, když Miroslav Liba svou kandidaturu odpískal? Přece proto, že se dá předpokládat, že se do hry přihlásí nějaký jeho myšlenkový souputník. Kdo to je, zatím není známo.

Zato se ví, která jména na místo předsedy přicházejí do úvahy z opačné strany.

Tomáš Neumann, reprezentační trenér futsalu a člen trenérsko-metodické komise futsalu.

A také Tomáš Novák, který se před necelým měsícem po bouřlivé a zpochybňované (dvě volitelky nebyly členkami FAČR) volbě stal prvně předsedou OFS Benešov. Ten je členem Fevoluce, ale podle informací Sportu právě tato iniciativa Novákův úmysl vládnout i v kraji nevítá. Nelíbí se jí kumulace funkcí. Jiná iniciativa, Čistý fotbal, by benešovského kandidáta naopak v čele kraje viděla ráda.

Antonín Barák starší, o kterém se nahlas hovořilo, se o post ucházet nebude.

Zpátky k Miroslavu Libovi. Oficiální vládu nad středními Čechami pustil.

Bude obhajovat pozici člena výkonného výboru za Čechy? „Ne,“ odpověděl.

Má zálusk, jak se říká, na místo předsedy Řídící komise pro Čechy, což znamená i členství ve výkonném výboru FAČR? „Ne,“ sdělil.

Nutně to však neznamená, že se stahuje z českého fotbalu. Stále působí na Strahově v úseku rozhodčích, kde však jeho další setrvání může zásadně ovlivnit změna poměrů po velké valné hromadě, která se koná 3. června.