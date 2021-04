Rozpad Superligy? Kluby odstupují, končí šéfové United a Juventusu

Chelsea postoupila do finále FA Cupu • Reuters

Chelsea podle zpráv BBC připravuje veškerou potřebnou dokumentaci na to, aby z projektu Superligy vycouvala. Podle zdrojů deníku The Telegraph k tomu dal zelenou majitel Roman Abramovič.

Klubový ředitel Bruce Buck se během úterka potkal s hráči a zaměstnanci, aby probral jejich názor na novou soutěž. „První prasklina, než se to rozpadne celé,“ komentoval rozhodnutí londýnského klubu potěšeně bývalý fotbalista a televizní expert Gary Lineker.

Další praskliny přibyly velmi brzy. Anglická média přispěchala s tím, že kromě Chelsea Superligu po protestech opouští i Manchester City. „Bylo mi řečeno, že odstupuje většina klubů. Američtí pořadatelé se ještě drží, ale bůh ví, na jak dlouho,“ napsal na Twitter sportovní šéfkomentátor The Times Matt Lawton.

Podle zpráv BBC se Chelsea a Manchester City nepodílely přímo na rozjetí Superligy, ale přidaly se na poslední chvíli před jejím založením, aby nebyly vynechány. Teď kritizovanou soutež opouštějí jako první.

Ze španělských zástupců už má být venku Atlético Madrid či Barcelona, jejíž prezident Joan Laporta nechce do soutěže vstoupit bez podpory socios - registrovaných fanoušků a členů klubu.

Podle informací TalkSport má proběhnout krizové jednání všech dvanácti členů. Na něm se rozhodne, zda Superliga bude pokračovat, nebo bude zrušena.

Podle jejich zdrojů potvrzených serverem The Athletic také ze své funkce výkonného viceprezidenta Manchesteru United odstoupil Ed Woodward. Právě on byl jednou z klíčových osob při založení Superligy, soutěž měla být financována investiční skupinou JP Morgan, pro kterou pracoval jako ředitel akvizicí. „Plánoval odejít v létě, ale fiasko kolem Superligy vše urychlilo,“ napsal reportér ESPN Mark Ogden. Woodward má ve funkci zůstat do konce roku.

V jeho stopách má následovat i další z mozků Superligy Andrea Agnelii, který podle posledních zpráv skončil v roli prezidenta Juventusu. Prezident UEFA Aleskander Čeferin na pondělní tiskové konferenci označil Woodwarda a Agnelliho za hady a lháře. Podle zdrojů The Independent sílí i tlak na odvolání Florentina Péreze z čela Realu Madrid.