Příhoda v čele sudích? Fotbalu chci pomoct, mluvím se všemi kandidáty

Vladimír Šmicer oznámil kandidaturu na předsedu FAČR. A mimo jiné uvedl, že je s vámi domluvený na tom, že byste se stal předsedou komise rozhodčích. Je to pravda?

„Uvedu to na pravou míru. S Vladimírem jsem mluvil stejně jako s ostatními dosud známými kandidáty. A když se mě zeptali, zda bych měl případně zájem vést komisi rozhodčích, řekl jsem všem to samé. Tedy že mám chuť fotbalu pomoci. Protože mám celkem jasnou představu o tom, jak s rozhodčími pracovat tak, aby si začali zpět získávat důvěru veřejnosti.“

Takže to neznamená, že patříte výhradně k týmu Vladimíra Šmicra?

„Takhle to vůbec neberu. Předseda komise rozhodčích musí být jednoznačně nezávislá osoba, protože i celá práce komise musí být postavena na nezávislosti a odbornosti. Takže do žádného předvolebního týmu zcela určitě nepatřím a patřit nechci.“

Fotbal, konkrétně kariéru rozhodčího, jste opustil už před více než dvěma roky trochu s hořkostí. Co vás tedy nyní láká k návratu?

„Možná to zní pateticky, ale já mám opravdu především chuť fotbalu pomoci. A přiznám se i k tomu, že mi ten pravidelný kontakt s ním chyběl. Nicméně v minulosti jsem tu šanci efektivně mu pomáhat bohužel přestával vidět. To celkové nastavení fotbalového prostředí mě trápilo. Proto jsem kariéru profesionálního rozhodčího ukončil dřív, než jsem měl původně v plánu. Nyní ale znovu cítím, že by moje zkušenosti fotbalu, byť v trochu jiné roli, mohly pomoct. A těší mě samozřejmě zájem ze strany všech kandidátů.“

Co jste vlastně dělal poté, co jste s kariérou rozhodčího skončil?

„Mám dlouhodobě civilní zaměstnání v Lounech, kde jsem ředitelem tamních městských sportovišť. Je to zajímavá práce. Takže na kariéře sudího jsem nebyl nijak existenčně závislý a navíc – i tahle práce je se sportem spojena. (usmívá se) No a v posledním roce jsem externě spolupracoval i s LFA.“

Nakonec asi to hlavní - jakou máte představu o fungování rozhodčích, pokud byste se předsedou komise opravdu stal?

„Naprostý základ je mít dobrý tým, který začne s rozhodčími odborně a koncepčně pracovat. Bez toho se nic zlepšit nedá. A jinak pro mě byla vždy velmi důležitá i transparentnost a otevřenost směrem k celému fotbalovému prostředí. Vysvětlovat, nebát se hovořit o chybách, pokud se nějaké stanou. Jen to je podle mého přesvědčení cesta k tomu, aby se postupně začala vracet fotbalu důvěryhodnost.“

Víte už, koho byste chtěl mít případně v týmu?

„Vím, ale nezlobte se, zatím je předčasné o tom mluvit.“

