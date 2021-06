Kandidát Jura o volbách: Morava potřebuje silného místopředsedu

Ve fotbale prošel vším. Hrál, trénoval žáčky i dospělé, šéfoval profesionálnímu klubu. Dnes František Jura (52) velí v pozici primátora celému Prostějovu. A aby se náhodou nenudil, hodlá se stát místopředsedou FAČR za Moravu. Tvrdí, že to zvládne. Na úkor rodiny, svého volného času. „Mám co nabídnout,“ přesvědčuje.

Nezamlouvá se mu, že někteří kandidáti hledají zkratky. Nepoznali fotbal do hloubky a už by mu rádi spoluvládli.

„Do těch nejvyšších pater by se sice dalo vyjet výtahem, ale myslím, že by se mělo jít po schodech,“ zdůraznil František Jura, jenž před čtyřmi lety ve volbě těsně prohrál se Zdeňkem Zlámalem. Ten proti němu stojí znovu.

Dokážete posoudit šance jednotlivých kandidátů?

„Jsme čtyři a aspoň je z čeho vybírat. Budou to demokratické, byť tajné volby. Říkal jsem si, že by klidně mohly být někdy veřejné. Pokud budou rozhodovat zkušenosti z fotbalu, trenérské či manažerské, měl bych mít šanci. A myslím, že by tohle rozhodovat mělo. Na rozdíl od dalších kandidátů jsem prošel všemi funkcemi. V tom je moje síla a výhoda.“

Jak se vám jeví konkurenti?

„Zpravidla u nich postrádám větší fotbalovou historii. Jeden kolega (Jiří Šidliák) je právník. V té rovině se asi orientuje. Co se týká sportovní stránky, tam si nejsem jistý. U Vaška Salače taky vnímám aktivitu. Na druhou stranu, do těch nejvyšších fotbalových pater by se sice dalo vyjet výtahem, ale myslím, že by se mělo jít po schodech. Poctivě to odpracovat, nasbírat zkušenosti. Některé programové priority protikandidátů mi přijdou trošku přitažené za vlasy. Slibují něco, co není realizovatelné. To není dobře.“

Ještě něco vám vadí?

„Velmi málo jsem od nich slyšel na téma svazového marketingu, protože peníze pro fotbal jsou velmi důležité, a to i u mládeže. Moje zkušenosti z cesty Prostějova z divize až po letošní třetí místo ve druhé lize mluví jasně v můj prospěch. Vím, jak těžko se shánějí finance v řádu statisíců. Někteří protikandidáti slibují miliony od firem, od nichž je získat bude skoro nemožné. Nezasvěcenému se to dobře poslouchá, ale když máte mnohaletou praxi, nemůžete ty sliby brát úplně vážně.“

Co stávající místopředseda Zdeněk Zlámal?

„Zdeněk je zkušený funkcionář. Ale nevím, zda má úplně důvěru. Morava potřebuje silného místopředsedu. Jak se volby blíží, začíná docházet k názorovým střetům. Nechtěl bych, aby to sklouzlo do osobní roviny a pralo se špinavé prádlo na veřejnosti. To by nebyl dobrý signál.“

Co když neuspějete?

„Byl bych zklamaný. Fakt si myslím, že mám co nabídnout. Pracovitost, zkušenost, kontakty. Ale fotbal se bude hrát, i když tam Jura nebude. Je to fenomén. Nikdy ho nezavrhnu, budu pokračovat v práci v klubu.“

Předpokládám, že se vás delegáti nejvíc ptají, jak byste to zvládal s náročnou funkcí primátora Prostějova. Je to tak?

„Ano. Vnímám tuto otázku velmi často. Myslím, že je to někdy zástupný problém. V určitých záležitostech by to měla být spíš výhoda. Lidé respektují to, co se nám v Prostějově podařilo z ničeho vybudovat. Vidí, že jsem úspěšný i v politice. Teď nastává otázka, jak to můžu stíhat. Já odpovídám pořád stejně. Každodenní chod klubu neřídím. To bych nezvládl. Mám tam zkušený manažerský tým. Já mám právo veta v zásadních věcech.“

A co na radnici?

„Je to prestižní a časově náročná funkce. Ale tým, který mám kolem sebe, ví, co jsem fotbalu za pětadvacet let obětoval. Mám od něj neskutečnou podporu. I rodina mi drží palce. Jsem schopen to zvládnout na úkor svého volného času. Každý z nás má nějakou pracovní pozici a povinnosti. Pokud bych byl zvolen, budu tu funkci dělat se vší vážností. Z debat s delegáty mám odezvu, že jsem byl konkrétní v tom, co nás v okresech a krajích trápí. A nabízel jsem řešení. Čas si zorganizovat umím a žádnou práci neodbývám.“

Kolik času byste trávil v Praze?

„Jeden den v týdnu určitě. Ale v dnešní době se dá na sto procent pracovat, i když nejste někde fyzicky přítomen. Za uplynulý rok, kdy jsme měli skoro všichni home office, jsme zjistili, že se dá online opravdu udělat spousta práce.“

Kdo by se měl stát předsedou FAČR?

„Petr Fousek i Karel Poborský můžou tu funkci vykonávat. Každý má své přednosti. To je normální, nikdy nenajdete ideálního kandidáta. Líbilo se mi, jak Karel řekl, že nebude nikoho přesvědčovat. Ať každý zvolí toho, komu věří. Petr má taky jasně nastavené, co by chtěl změnit. V roli předsedy si dokážu představit oba.“

Jaký máte dojem z výsledků voleb v krajích a okresech?

„Opravdu si myslím, že už očista fotbalu nastala. Tím, že Roman Berbr zmizel, se to spustilo samo. Nikdo v těch nekalých věcech nebude pokračovat. Jsem přesvědčen, že si to hnutí dokáže pohlídat.“

