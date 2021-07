Paulyho nástupce? Fousek prosazuje experta z UEFA, kterého dobře zná

Michal Valtr by se měl stát generálním sekretářem FAČR • Jan Tauber/FAČR

Jisté, natož podepsané to ještě není. Vysoce pravděpodobné však ano. Novým generálním sekretářem fotbalové asociace se stane devětačtyřicetiletý Michal Valtr. Na pozici člověka, který řídí denní provoz strahovské centrály, ho prosazuje předseda Petr Fousek. A jiný kandidát ani není ve hře. „Ano, jednáme,“ potvrzuje Valtr pro deník Sport.

Petr Fousek si na druhém zasedání výkonného výboru nechal od jeho členů potvrdit, že generálního sekretáře navrhne právě on. Oficiálně se to ještě nestalo, ale patrně 3. srpna fotbalový předseda řekne: Navrhuji Michala Valtra.

„Zda se generálním sekretářem stanu, to je otázka na výkonný výbor. Ale mohu potvrdit, že mě Petr oslovil a jednáme spolu,“ říká Michal Valtr. Pravděpodobnost, že se výbor postaví v této věci vůli svého předsedy, je zanedbatelná. Fousek má většinu a neúspěch v takto zásadní věci by znamenal vážné rozepře ve fungování fotbalové vlády.

Michal Valtr - narozen 1972 - expert pro fotbalové operace UEFA - ředitel oddělení logistiky a služeb ČMFS (FAČR) v letech 2002–2009 - místopředseda organizačního výboru EURO U21 2015 v Česku

Ve středu proběhla schůzka, kde se setkali Fousek, Valtr a zástupci Fevoluce, která má ve výkonném výboru silné postavení. „Představil jsem jim svou vizi,“ vysvětluje kandidát na místo po Janu Paulym, který na Strahově končí.

Fevoluce si původně na pozici generálního sekretáře představovala Tomáše Sluku. Někdejší obchodní ředitel Pražské teplárenské – ale předtím také hráč druholigové Opavy a reprezentant ve futsale – však podle informací Sportu míří na pozici ředitele STESu. Tu stále drží bývalý předseda asociace Martin Malík.

Valtra pojí s Fouskem dlouholeté pracovní vztahy. „Petr mě přivedl v roce 2002 na fotbalový svaz na pozici ředitele oddělení logistiky a služeb. Vydržel jsem tam pod Obstem, Mokrým a Haškem až do roku 2009,“ vypraví Valtr. Pro připomenutí, Fousek v té době působil právě jako generální sekretář.

Poté oba společnou rukou vedli českou kandidaturu na pořádání EURO hráčů do 21 let. Nejprve na rok 2013 neúspěšně, o dva roky později už se zdárným výsledkem. Následně také z pozice předseda a místopředseda vedli organizační výbor turnaje.

O nové spolupráci na úrovni předseda – generální sekretář soplu hovořili už před valnou hromadou, tedy v době, kdy Fousek neměl jistotu, že zvítězí. „Ano, bavili jsme se spolu už předem, měli jsme určité rozhovory,“ přikyvuje Valtr.

Ten v současné době pracuje pro UEFA na pozici experta pro fotbalové operace. To, mimo jiné, obnáší také organizaci utkání pořádaných UEFA na klubové i mezinárodní úrovni. „Přijedu na místo a ve spolupráci s domácím klubem zorganizuju utkání po sportovní stránce,“ vysvětluje Valtr.

Jeho závazky na UEFA však nemají bránit téměř okamžitému nástupu na Strahov. „Pokud dojdeme k finální shodě, mohu skončit v řádu jednotek dnů. Termín mého případného nástupu na FAČR je však stále předmětem jednání,“ tvrdí Valtr.

Co se týče onoho termínu: na pořadu jsou dvě zasedání výkonného výboru. První 23. července, mimořádné. Na něm se má podle informací Sportu projednávat organizační struktura asociace. A druhé 3. srpna. Tam by mohl být potvrzen Michal Valtr coby nový generální sekretář. „Je to jedna z variant. První termín je z mé pozice ještě brzo,“ říká Valtr.

Csaplár má zájem

Petr Fousek chystá zřídit pozici sportovně-technického ředitele FAČR. Tedy určit člověka, který má nastavit systémové směřování českého fotbalu na všech jeho patrech. Podle informací Sportu o toto místo projevil zájem Josef Csaplár. O kom uvažuje vedení asociace, není oficiálně známo. V zákulisí se mluví o Jiřím Plíškovi.