Živo kolem Ronalda. Agent ho nabízel za „pakatel“ City, zájem má Ancelotti

Fotbalový trh nabízí zábavu i mimo travnatá hřiště. Sotva utichla dlouhá sága ohledně přestupu Lionela Messiho do PSG , spekuluje se o možném přesunu Cristiana Ronalda. A má to hodně společného s dalším velkým jednáním – lákání Harryho Kanea do Manchesteru City. Ronaldův agent měl údajně nabídnout svého klienta za „pakatel“ (25 milionů liber) v případě, že City nebudou chtít přistoupit na obří cenovku 150 milionů liber za Kanea. Ale to není vše, navrátilec na lavičku Realu Carlo Ancelotti chce prý Ronalda zpět v madridském královském klubu...

Na začátek je třeba říct, že Cristiano Ronaldo je stále hráčem Juventusu, který s ním počítá pro následující sezonu. To je ale zatím to poslední, s čím může počítat, protože 36letý Portugalec se zatím nemá k podpisu další smlouvy a tak by Juventus v případě zajímavé nabídky mohl odsouhlasit jeho odchod.

Ronaldo by zřejmě neměl problém „Starou dámu“ opustit už letos v létě, což měl potvrdit i jeho přítel a novinář Edu Aguirre. Jeho agent Jorge Mendes také na nic nečekal a Ronalda měl údajně nabídnout Manchesteru City.

Klub šejka Mansúra se v posledních týdnech může přetrhnout, aby přivedl hvězdného anglického útočníka Harryho Kanea z Tottenhamu. Spurs si svého střelce cení na 150 milionů liber (4,5 miliardy korun) a City se snaží vyhandrkovat nižší částku.

V případě krachu jednání tak Mendes podle italského deníku Corriere dello Sport nabídl jako alternativu Ronalda za „pouhých“ 25 milionů liber (750 milionů korun). Bohatý anglický klub však stále doufá, že se s Tottenhamem domluví.

„Já si myslím, že ten přestup je hotová věc,“ popisoval v pondělní TIKI-TAKA na O2 TV Sport novinář a fanoušek Tottenhamu Jiří Hošek. Podle něj tomu nasvědčuje i fakt, že Kane nenastoupil do ligového zápasu právě proti City (oficiálně kvůli nedostatečné fyzické připravenosti), který Spurs vyhráli 1:0. Kane zároveň ani nebyl na stadionu, neprožíval zápas s týmem jako obvykle a tak jako dříve své spoluhráče ani nepodporoval na Twitteru.

Je tedy otázka, jestli agentovi jeho plán vyjde. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana, jenž se na největší přestupy specializuje, zatím City neposlali a momentálně ani nemají v úmyslu poslat do Turína nabídku. I tak ale agentův údajný návrh mohl rozlítit fanoušky rivala z Manchesteru United, kde Ronaldo v letech 2003-2009 působil.

O angažování Ronalda prý po přestupu Messiho neuvažuje ani PSG. Ke změně by však mohlo dojít v případě odchodu Kyliana Mbappého do Realu Madrid. Francouzský rychlík si přesun do hlavního města Španěska velmi přeje.

Záleží tedy na mnoha faktorech, zda se dají věci do pohybu. Další možností je návrat Ronalda do Realu. Madridský klub znovu převzal trenér Carlo Ancelotti, jenž s ním (a s Ronaldem v kádru) v roce 2014 vyhrál Ligu mistrů. A právě italský stratég je údajně přesvědčen, že CR7 má stále týmu co dát. i o těchto úmyslech informoval veřejnost Ronaldův přítel Edu Aguirre.

Ancelotti už měl jít s požadavkem za vedením klubu. Prezident Realu Florentino Pérez má nicméně poslední slovo. A právě on již dříve deklaroval, že o návratu Ronalda nejedná a veškeré prostředky na přestupy by měly být vynaloženy na Erlinga Haalanda či Kyliana Mbappého.

Co když však přestup ani jedné z mladých hvězde neklapne? Může Pérez změnit názor a sáhnout po Ronaldovi? Vše nasvědčuje tomu, že evropské velkokluby ještě v rámci letošního léta neřekly poslední slovo.