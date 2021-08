Zlatý padák pro Paulyho: 9 platů a přes milion. Vy berete halíře, hájí to Pelta

„S panem Paulym jsme se rozešli dohodou, poděkovali jsme si za vzájemné působení po dobu dvou měsíců od našeho zvolení,“ okomentoval na začátku srpna odchod Jana Paulyho na tiskové konferenci nový šéf českého fotbalu Petr Fousek.

Jenže na rozloučenou s fotbalovou asociací měl její někdejší generální sekretář dostat přes milion korun. Na začátku letošního roku totiž Pauly podepsal ještě s bývalým vedením Martina Malíka dodatek smlouvy zahrnující rovnou dvanáctiměsíční odstupné. Nakonec se s novým vedením dohodl na devíti platech. S informací přišel Radiožurnál, který ji publikoval na svém serveru iRozhlas.cz

„Devět platů je strašidelných, ale původně to bylo daleko víc. Dohoda byla kompromisem a zněla tak, že se z dvanácti udělá devět, ale nesmí se o tom mluvit,“ popsal Radiožurnálu zdroj ze Strahova.

Informaci o devítiplatovém „padáku“ potvrdily i zdroje iSportu. Konkrétní částka ale není jasná, podle iRozhlasu měl Paulyho měsíční plat činit okolo 150 tisíc korun, odstupné by tedy činilo 1,35 milionu. FAČR je přitom neziskovou organizací, která ročně dostává okolo půl miliardy korun ze státního rozpočtu.

Výši odstupného obhajuje bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta, podle kterého za jeho působení bral generální sekretář 200 tisíc korun měsíčně, plus odměny. „Na těchto pozicích se dávají miliony, tam necháte život, když to děláte.“

„Přestože byl společensky nepřívětivej, tak to byl zdatnej, chytrej kluk a jestli mu dali devět platů, je to akorát. Je to velká dřina, aby všechno udržel v chodu. Vy v médiích berete halíře, a tak vám to připadá všechno drahý,“ prohlašuje Pelta k Paulyho odstupnému.