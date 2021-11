Fotbalový rozvod: arbitři vyslechli Haška i Rosického. Na co se ptali?

Sbor rozhodců tuzemské fotbalové asociace se dvakrát přiklonil na stranu letenského klubu, který měl naopak Haškovi uhradit 150 tisíc korun. Hašek se nicméně obrátil za hranice na poslední instanci na sportovním poli. Právě FAČR byl dalším účastníkem jednání před tříčlenným panelem arbitrů, kteří si kauzu podrobně nastudovali.

Kromě jiného se dotazovali na to, zda existovaly podmínky Haškova návratu k A týmu do vypovězení kontraktu nebo zda Sparta nezvažovala žalovat i Haškovy nové kluby a požadovat od nich část sumy. Po odchodu z Letné středopolař nastupoval za Würzburger Kickers, nyní hraje za Erzurumspor ve druhé turecké lize. Právě fakt, že by tak vysokou částku musel uhradit sám hráč, mělo přinejmenším jednoho z arbitrů zaujmout. Pokud by byla taková povinnost shledána jako příliš zatěžující, může to vést k jejímu snížení. Naproti tomu v Haškův neprospěch hraje to, že loni v lednu neodcestoval s týmem na zimní soustředění. V ten moment vše eskalovalo.

Vyslechnuti byli také svědci. Na jedné straně středopolařův otec a trenér Martin Hašek starší a někdejší sparťanský kouč Václav Jílek. Ten údajně vylíčil vztah se svým bývalým hráčem jako standardní. Sparta, jež využila služeb zahraniční právní kanceláře se zkušenostmi z případů u CAS, přizvala hlavně sportovního ředitele Tomáše Rosického. Arbitrům měl osvětlit právě komunikaci s Haškem po přeřazení do béčka. Dále byl na dálku přítomni vedoucí mužstva Miroslav Baranek a kondiční trenér Tomáš Malý. Svědkem fotbalové asociace byl sekretář sboru rozhodců Daniel Slanina. Všichni aktéři trvali na předchozích výpovědích na české půdě.

„Jsem přesvědčena, že CAS nepotvrdí rozhodnutí Sboru rozhodců FAČR v plném rozsahu. Už jen proto, že arbitři několikrát zopakovali, že mají právo zkoumat případ úplně od začátku,“ řekla Vochoska Haindlová. „S respektem k CAS a s ohledem na to, že se jedná o právě projednávaný případ, se do doby, než nám bude doručeno rozhodnutí, k této kauze nebudeme vyjadřovat. Stejný princip jsme ctili i v průběhu šetření případu u Sboru rozhodců FAČR,“ uvedl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Arbitři neupřesnili, kdy by mohli vydat verdikt, lhůtu si stanovili až do 29. dubna 2022.