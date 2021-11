Pelta je VINEN! Soud ho v kauze dotací poslal na 6 let do vězení, odvolal se

Miroslav Pelta byl odsouzen na šest let vězení • Dominik Bakeš (Sport)

Vysoké tresty v kauze sportovních dotací! Soud uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest. Někdejší náměstkyni Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, na šest let jí zakázal výkon funkcí ve veřejné správě a dal jí také dvoumilionový peněžitý trest. Oba se proti rozsudku odvolali. Naopak další obžalované - předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče i exředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu osvobodil.