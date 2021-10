Pelta u soudu: Máme morální nárok na zproštění viny. Kdo ho zklamal?

Dotační kauza, v níž je hlavní postavou bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta, pomalu spěje do finále. V úterý navrhl státní zástupce Ondřej Trčka pro obžalované nepodmíněné tresty v rozmezí od pěti do deseti let. Ve čtvrtek přednesli obžalovaní své závěrečné řeči. Podle Miroslava Pelty mají být všichni, včetně jeho samotného, zproštěni viny. On i obžalovaná Simona Kratochvílová na bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou i na státního zástupce.